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社會 社會焦點 保障人權

趕毒趴撞死女師！24歲毒蟲拒國民法官參審　靠親友抵押不動產賠錢

記者黃資真／台中報導

台中一名24歲林姓男子去年5月1日下午，施用K他命後開車上路後，撞飛準備左轉的雙載機車，導致45歲補習班賴姓女師身亡、10歲陳姓男童骨折，台中地院考量已與死者家屬達成調解，依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪處2年6月。

▲▼毒犯飆速要去開毒趴，結果在安親班門口撞死安親班老師。（圖／民眾提供，下同）

▲林姓男子毒駕撞死補習班女師。（圖／資料照，下同）

判決指出，林男先在4月30日晚間8時許，於台中西屯區某處路邊施用第三級毒品K他命，隔天下午3時56分，林男開著友人的轎車，沿益民路一段快車道往新仁路方向行駛。

45歲賴女當時騎車載著10歲陳姓男童，準備回補習班上課，行經至益民路一段155號前，欲左轉至補習班門前時，林男卻在0煞車的情況下繼續前行，當場將2人撞飛，雙雙倒地不起，機車更在地板刮出長達39.8公尺的痕跡。

而轎車車頭掉落、水箱破裂，可見撞擊力道之猛烈，45歲賴女因受有頭部外傷併顱骨骨折、顱腦損傷、多處擦挫傷，送往仁愛醫院急救後仍於5時7分宣告不治，林童則受有右側股骨幹閉鎖性骨折、左側大腿開放性傷口、頭部其他部位挫傷。

▲▼毒犯飆速要去開毒趴，結果在安親班門口撞死安親班老師。（圖／民眾提供，下同）

警方獲報到場，從林男車內搜出59包毒品和10萬元現金，而林男警詢也供稱，前一晚才花10萬買來15包毒品愷他命、44包甲基卡西酮毒咖啡包，已在網路上揪好傳播妹一起開毒趴狂歡。

檢方調查認為，林男疏於遵守駕駛人吸食毒品或其相類似管制藥品者，不得駕車之規定，且當時無不能注意之情事，竟疏未注意，貿然前行，因錯誤判斷賴女欲禮讓其通過，繼續駕車前行，造成1死1傷慘劇，依法起訴。

此案原定要交由國民法官審理，然林男律師聲請拒讓國民法官參與，原因是雙方已達成和解，被害人家屬也直言，「審理程序冗長將造成其等心理莫大壓力，祈能儘速審理本案」，不希望痛苦被攤開於國民法官或公眾領域之審視。法官聽取林男與律師、檢方及被害者家屬意見後，裁定改由一般庭審。

▲▼毒犯飆速要去開毒趴，結果在安親班門口撞死安親班老師。（圖／民眾提供，下同）

台中地院法官審理後，考量林男與林童、賴女家屬皆達成和解，並全數賠償完畢，足認已取得諒解，家屬並請求從輕量刑，依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪處2年6月。

此外，警方調查發現，林男車禍前一天深夜在夜店取得毒品咖啡包後，準備帶至汽車旅館販售給他人，雖律師辯護稱為了賠償被害人家屬，是親友抵押名下不動產借款完成，目前已回歸營建工程本業跟著父親於工地腳踏實地工作，希望早日償還借款，請求緩刑，但法官認為林男是智識能力正常之成年人，卻未明辨是非打算販賣毒品，尤其扣得毒品數量非少，情節難認輕微，犯意圖販賣而持有第三級毒品罪處1年10月。

▲▼毒犯飆速要去開毒趴，結果在安親班門口撞死安親班老師。（圖／民眾提供，下同）

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