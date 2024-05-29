爸媽流浪、外婆坐牢...14歲少年沒人照顧！跟著路人討食果腹

記者許權毅／台中報導

台中市一名14歲國中生阿信（化名）18日莫名跟在一群廟會遶境隊伍中，民眾上前關心，阿信才說自己休學，沒有錢、沒吃飯，只能到處跟人討要。員警獲報來關心，一問得知阿信爸媽在彰化流浪、外婆因案入獄，自己雖已休學，當日仍前往參加會考，晚上肚子餓卻沒錢吃飯，一段話讓員警鼻酸，趕緊帶人到超商買食物，聯繫社工。

▲台中一名14歲少年18日被發現流浪街頭，因爸媽、外婆都不在身邊，只能跟路人討要食物果腹。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



第三警分局18日晚間21時許獲報，東區進德路與自由路三段有少年需要幫忙，員警抵達後，有參與遶境的民眾向警方解釋，少年阿信一直跟著遶境隊伍，詢問後才知道少年身上沒有錢，只能到處討要麵包果腹，現在三餐不繼，回家也無人照顧。

員警進一步詢問阿信爸媽在何處？平時由誰照料起居？阿信則說爸媽都在彰化流浪，自己身上的手機損壞，也沒有爸媽的聯絡方式，且記憶中就沒看過爸爸，就連媽媽也是相當少見，一直以來都是跟外婆相依為命，不料外婆近日因案入獄服刑，家中頓失經濟支柱，只能在街頭討食。

員警追問，平時是否有社會局社工前來關心？阿信則說有，但是社工偶爾才會前來，自己沒有電話能向社工即時求救，當下是因為餓得受不了，才會跟別人討食，正值發育期，卻過得有一餐沒一餐的生活。員警聽聞之後，趕緊帶著阿信到超商，要他趕緊選擇餐點、飲料，並由員警支付。

阿信被警方帶回派出所後，與員警周修德、洪芝茜聊天，意外得知阿信跟周員是就讀同一所國中，2人是學長學弟關係。不過，阿信因為家庭狀況，已經休學，當日外出是因為恰巧是國中會考第一天，就算家庭背景坎坷，阿信仍把老師所說「一定要考試升學」記在心裡，前往安置途中，還跟員警詢問是否能回家拿准考證，以便考試第二天能順利參加。

員警將阿信交給社工人員後，也鼓勵阿信說：「雖然不能決定自己的出身，但可以自己選擇人生，希望他在逆境中更加的堅強及成長。」