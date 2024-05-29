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明道中學辯論社首戰驚豔　8人參賽展現實力大放異彩

▲明道中學國際部辯論社共8人參與亞洲辯論聯盟主辦之台灣會員邀請辯論賽，獲得3組八強、1組四強的好成績 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲明道中學國際部辯論社參與亞洲辯論聯盟主辦之台灣會員邀請辯論賽，獲得3組八強、1組四強的好成績 。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

由亞洲辯論聯盟主辦的台灣會員邀請辯論賽於日前圓滿落幕，賽事吸引許多台灣國際學校及美國學生熱情參與。在激烈的比賽中，明道中學國際部辯論社首次參賽，以卓越的表現脫穎而出，四支隊伍共獲得了三組八強和一組四強的佳績，八年級的陳忻辰同學更榮獲「傑出演講者」殊榮，為校爭光。

明道中學說明，亞洲辯論聯盟會員邀請賽採淘汰賽制，外國學生也能透過連線同步與台灣學生進行跨國辯論，相當具挑戰性。明道中學國際部今年2月在學校積極的推動下成立辯論社團，邀請外籍教師Kegan Rinard指導。共有8位學生出賽，包含八年級的陳忻辰、七年級的廖詩佳、蘇泱凝、劉芷安、邱泰睿、鄭韋宥、楊愷禮、張巧沂，組成四組隊伍，且全數進入複賽，十分難得。

參賽學生分享表示，參加辯論社對於提升英語公開演說、未來升學等都有幫助，且透過國際競賽可以了解不同學校、國家同儕的想法與論點，是很好的國際交流。指導老師Kegan Rinard強調，辯論可以提升思辨力、邏輯思考，還能訓練口語表達，快速整理重點等。希望透過自身經驗帶領學生參加更多的比賽，甚至海外大學的線上辯論、出國參賽，並讓辯論成為正式課程的一部分。

明道中學國際部主任文義豪指出，辯論社的學生在首次參賽中表現出色，受到了「亞太語文思辯中心ADL」的邀請，參加了獲獎者晚宴。晚宴特別邀請了密西根大學和堪薩斯大學辯論中心的主任來台，分享培養辯論能力對大學生的優勢，並鼓勵學生們持續提升自己的辯論技能。文義豪說，這不僅展現了IB課程強調的批判性思維和溝通能力，更為學生的學習經驗和個人成長提供了寶貴的價值。

 ►聽Podcast #我在案發現場

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