王義川自爆監控人民！　國民黨告發違反《通保法》

▲國民黨團召開「民進黨監控全民 還在狡辯」 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨政策會執行長王義川27日參加政論節目時公開表示，他們透過基地台訊號分析公民運動群眾。國民黨首席副書記長林思銘今（29日）質疑，為何一個執政黨政策會執行長居然能掌握屬於秘密的個資？難道民進黨執政8年，動用國家機器在監控人民行動？王義川顯然已經違反《通訊保障及監察法》相關規定，國民黨團有責任告發王義川違反《通訊保障及監察法》。

林思銘表示，民進黨政策會執行長王義川在節目上竟然公開說出，民進黨正在利用手機定位系統監控民眾，分析群眾資訊，包括群眾年齡以及其過往足跡， 完全掌握青鳥運動群眾。原來他們默默地上演楚門的世界，一直被監控著，怎麼樣都逃不出民進黨政權的手掌心。王義川到底是不是在胡扯？還是有國安、檢調單位暗地提供數據給他？

林思銘指出，民間公司提供的「手機信令資料分析」，主要是人流分析，根據內政部2021年公開的報告，「電信信令人口統計之建置分析與應用」中指出相關統計資料不含個別資訊，「不含性別、地址和年齡等個資數據。」換句話說，王義川所說性別、年齡層數據到底是從何而來？

林思銘說，根據《通訊保障及監察法》第 28 條規定：「非公務員因職務或業務知悉或持有依本法或其他法律之規定監察通訊所得應秘密之資料，而無故洩漏或交付之者，處二年以下有期徒刑、拘役或新臺幣二萬元以下罰金。」

林思銘認為，王義川顯然已經違反《通訊保障及監察法》相關規定，既然王義川毫不遮掩地在政論節目自證違法，國民黨團就有責任告發王義川違反《通訊保障及監察法》。由此可見，民進黨只要想掌控人民的個資、行蹤，都會毫無顧忌地運用非法手段取得。林思銘強烈要求賴清德主席說清楚，民進黨的政策會執行長，是如何取得人民的個資？又是誰下令？

