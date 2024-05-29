王義川「手機訊號」分析民眾年齡　蔣萬安批：違反人權、個資隱私

▲蔣萬安113年度市長與中山區里長有約。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨政策會執行長王義川27日爆料，用手機訊號定位去分析在立院外的群眾年齡，與5月19日民眾黨在民進黨中央黨部前舉辦的遊行做比對，使藍白質疑綠用手機監控人民，王卻說台灣燈會也是如此，使雙北市政府都出面打臉。台北市長蔣萬安29日進一步批評，這違反人權、個資與相關隱私。

蔣萬安29日上午到中山區與里長座談會，會前接受媒體訪問。針對王義川說用手機訊號定位可以分析青島東路的群眾年齡層，蔣昨認為違法，接下來會採取什麼動作，以及北市電信業者是否有可能拿到性別或年齡層分析？蔣萬安回應，台北市舉辦跨年活動或台灣燈會，所掌握、接收到的信令都是經過去識別化，只會有人數、人次數據，一定不會涉及到個資。

蔣萬安提及，今天如果是有掌握到民眾的社會行為、政治傾向，甚至經過比對，還可以知道他參加過哪個活動、沒有參加過哪些活動，「我想這樣在民主國家都是違反人權、違反個資以及相關隱私，我認為是很不應該，而且有違法疑慮。」

被問到昨說會向中央查證此事，目前最新進度為何？蔣萬安並未正面回應，僅說民眾都很關心，所以不只地方政府，中央政府也都應該要來正視。

媒體再度詢問，內政部長劉世芳29日上午說不知道王義川資料從何而來？蔣萬安重申，「我想這件事情不只地方政府，中央政府也都應該正視、了解。」