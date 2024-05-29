徐巧芯不認「蓄意」踹倒陳亭妃！　點名鄭正鈐、洪申翰才是肇因

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院昨日三讀通過國民黨、民眾黨所主導的《立法院職權行使法》部分條文修正，但過程中朝野衝突升溫。民進黨委陳亭妃控17日院會時，遭藍委徐巧芯故意踹腳跌倒已提告，今日又開記者會調出監視器畫面，稱畫面很清楚看到徐巧芯故意絆倒、又刻意壓著不讓她離開。徐巧芯則發出9點聲明回應，質疑陳只提供「剪輯版」影片，稱是綠委洪申翰疑似碰到或拉起陳亭妃，當時陳重心不穩，後來鄭正鈐衝進來，陳才因此跌倒，「從頭到尾我並沒有踹或是打陳亭妃。」

徐巧芯批，陳亭妃看著監視器胡說八道，實際上她也有申請該畫面，但陳亭妃只提供7-8秒的「剪輯版」，她可以提出完整影片。

徐巧芯表示，一、進入議場時許多委員都跌倒，至少有五人以上，主要是議事激烈；二、民進黨的洪申翰疑似碰到或拉起陳亭妃，她重心不穩；三、國民黨鄭正鈐衝進來，陳亭妃因此跌倒；四、她在陳亭妃後面，所以跌倒在陳亭妃身上。（代表並非她使陳亭妃跌倒）；五、雙方在地上拉扯，但並沒有出拳，也沒有出腳。雙方奮力爬起；六、她起來以後，陳亭妃還推了一把；七、進到第二扇門時，國民黨羅庭瑋擋住門，陳亭妃持續推擠她；八、我從縫隙當中溜進議場，陳亭妃在門口持續衝撞；九、五一七當天後來她主動去攻擊議事人員，也可能產生受傷。

徐巧芯說，監視器畫面非常明確，從頭到尾並沒有踹或是打陳亭妃，因此陳亭妃的破皮或是手受傷，並非她造成，感謝監視器還原真相。

至於被陳亭妃提告，徐巧芯日前回應，自己是「蓄意」希望搶在陳亭妃之前進入議場，並沒有「蓄意」傷害陳亭妃，讓對方受傷。在議場攻防方面，國民黨有決心佔領主席台，自己跟陳亭妃無冤無仇，「我不是因為討厭陳亭妃才讓她跌倒，當下我也跌倒了，必須說我們兩個當下都跌倒在地」，當時還有羅廷瑋跟許宇甄兩位證人，自己當然是蓄意搶在陳亭妃前進入議場，但沒有蓄意傷害，「她破皮的部分，我表達歉意，感到非常不好意思。」