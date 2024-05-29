外媒稱國會改革案「北京成贏家」　國民黨斥：100％台灣內政問題

▲國會改革法三讀通過。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對28日通過的國會改革法案，「外交家」雜誌專文指出，台灣總統剛就職，沒必要跳過民主程序快速修法；且提案內容涉及為中國開方便之門，「北京可能成為台北倉促通過新法的贏家。」國民黨今（29日）表達高度遺憾，並強調，國會改革是百分之一百的台灣內政問題，更是行政立法平衡的制度改革。

國民黨表示，對於部分媒體，不斷忽視在野黨立場和聲明，無視平衡報導的原則，一而再、再而三選擇性報導單一立場，國民黨表達高度遺憾。

國民黨再次強調，國會改革是百分之一百的台灣內政問題，更是行政立法平衡的制度改革。部分媒體口中「有疑慮」的國會改革方向，不但是過去民進黨的主張，這次的審議過程中，都有完整、合法的法案審議程序。法案內容對於人民的權益，同樣有法律程序保障，和司法救濟制度。國民黨再次重申，國會改革法案符合多數民意期待，更符合台灣民主精神、法律程序正義。

國民黨說，國會改革是台灣第三波民主改革重要的里程碑，對於台灣民主深化與鞏固有極大的助益，而台灣民主的持續深化與鞏固才能讓世界更注意到台灣。

國民黨發言人楊智伃表示，國民黨嚴正聲明，部分媒體指出，「國會改革有利中共」、「限制總統權力」和「限制行政部門權力」就是讓中國大陸得利，這些都是比歐威爾式的囈語更荒謬的無稽之談，更是無視台灣2024年大選完後的多數民意，以及台灣第三波民主改革的成果。