伊朗「鈾濃縮庫存量」達核武等級！　可製造3枚核彈

▲位於伊朗中部伊斯法罕（Isfahan）附近的核設施。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

聯合國國際原子能總署（IAEA）於27日公布的2份機密報告顯示，伊朗鈾濃縮庫存量正在穩定接近「製造核武器」的等級。與此同時，旨在促進伊朗與聯合國國際原子能總署（IAEA）合作的討論卻陷入停滯。

根據《路透社》報導，IAEA在伊朗問題上面臨著一系列困難，IAEA與伊朗在2023年3月4日簽署的聯合聲明中所承諾的事項，在過去1年幾乎沒有任何進展。IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）在該聲明中所提倡的合作措施，僅有部分實行。

葛羅西本月初前往伊朗與該國官員會談，目標是改善雙方合作並加強IAEA的監督。不過，談判在總統萊希（Ebrahim Raisi）因直升機墜毀喪生後陷入停滯，報告顯示，葛羅西呼籲伊朗的新領導層繼續對話，確保原定於5月6日至7日的技術交流能夠順利進行。

IAEA的35個成員國18個月前通過一項決議，要求伊朗配合對3個未申報設施中發現的鈾顆粒進行調查；目前未申報設施的數量已減少至2個，但伊朗仍未對這些鈾顆粒的來源作出解釋。

另一份報告指出，伊朗的濃縮鈾純度已達到60%，接近製造核武器所需的90%。截至5月11日，伊朗在本季度的濃縮鈾庫存增加了20.6公斤，總量達到142.1公斤，伊朗後來將其中5.9公斤的濃縮鈾稀釋為較低級別的核材料。

根據IAEA的標準，伊朗目前擁有足夠純度達60%的濃縮鈾，如果進一步提煉，理論上可以製造3枚核彈，並且還可以生產更多較低級別的核武器。