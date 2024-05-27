台灣民意基金會：高達84.6%反廢死　民進黨政治代價「恐無法估計」

▲台灣民意基金會公布最新民調。（圖／台灣民意基金會提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民意基金會今（27日）發布「國人對當前死刑存廢相關議題的態度」即時民調，結果顯示，僅1成國人基本上贊成廢除死刑，高達近8成5反對，且就算大法官做出「死刑違憲」判決，也只有1成5民眾的態度會改變。基金會董事長游盈隆示警，反對廢死跨性別、世代、教育程度、階級、政黨，若大法官做出死刑違憲判決，民進黨勢將付出無法估計的重大政治代價。

根據民調結果，當被詢問「國內死刑存廢問題最近再度成為社會關注焦點。一般說來，您贊不贊成廢除死刑？」結果發現：4.9％非常贊成，5.1％還算贊成，21.3％不太贊成，63.3％一點也不贊成，4％沒意見，1.4％不知道。

游盈隆表示，反對廢除死刑是台灣人難以動搖的共識，在4月23日司法院憲法法庭舉行「廢死」言詞辯論，引起各界高度關注後，台灣社會出現強大反對廢除死刑的沈默之聲，這種聲音是跨性別、跨世代、跨教育程度、跨階級、跨省籍族

群、跨政黨、跨地理區域、甚至跨越統獨分歧。

此外，民調也詢問，「4月23日，憲法法庭舉行有關「廢死」的言詞辯論。辯論結束後，最快3個月，最慢5個月後，會做出是否廢死的決定。如果司法院15位大法官最後做出「死刑違憲」（也就是廢死）的決定，請問您能不能接受？」結果發現：4.7％非常能接受，19.5％還算能接受，23.7％不太能接受，45.8％一點也不能接受，5.2％沒意見，1.1％不知道。

游盈隆指出，如果大法官未來做出「死刑違憲」判決，勢必引起台灣社會極強烈的反彈。此外，值得注意的是，當一成國人贊成廢除死刑，八成五反對的狀況下，憲法法庭大法官若做出「違憲判決」，在何種程度上可以改變國人對廢死的態度？答案是：15.1％，也就是說，未來大法官即使決定廢死，也很難改變台灣社會大眾反對廢死的態度，但執政的民進黨勢將付出無法估計的重大政治代價。

游盈隆進一步分析民調結果，首先，在年齡層方面，年紀越輕越容易接受廢死的觀念；反之，年紀越大，就越難接受。當被詢問如果司法院15位大法官最後做出「死刑違憲」的決定，20至24歲46.7％基本上能接受，46.2％不能接受；25至34歲，36.2％可接受，62.8％不能接受；35至44歲，24％可接受，72.3％不能接受；45至54歲，24.5％可接受，72.4％不能接受；55至64歲，19.4％可接受，74.7％不能接受；65歲及以上，13.2％可接受，72.4％不能接受。

從政黨支持的角度看，游盈隆說明，民進黨支持者能接受廢死觀念的比例明顯比國民黨支持者高。具體數字如下：如果司法院15位大法官最後做出「死刑違憲」的決定，民進黨支持者中，31.7％可接受，62.3％不能接受；國民黨支持者中，10.9％可接受，85.1％不能接受；民眾黨支持者中，24.9％可接受，73.8％不能接受；中性選民中，17.6％可接受，69.4％不能接受。

本次調查由台灣民意基金會負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受該基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2024年5月20至22日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-framerandom sampling），市話70％，手機30％。有效樣本1077人，市話757人，手機320人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。