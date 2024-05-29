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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

就是方仰寧？蔣萬安曝心中北市警察局長3條件　一定要有交通專才

▲▼蔣萬安113年度市長與里長有約－中山區。（圖／記者陳家豪攝）

▲蔣萬安113年度市長與中山區里長有約。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

台北市警察局長張榮興23日升任警政署長，外傳遺缺將由警專校長方仰寧接任，但截至目前都沒下文，職務由副局長暫代；台北市長蔣萬安28日透露，內政部長劉世芳27日已有致電提供幾個人選，將於2天內了解背景後再做決定。蔣萬安29日補充道，自己屬意的人選，一定要有交通專才。而方仰寧曾在交通大隊服務過，似乎與蔣開出的條件相符。

蔣萬安29日上午到中山區與里長座談會，會前接受媒體訪問。針對警察局人選與內政部有無共識，會不會是方仰寧？蔣萬安表示，自己有告訴內政部希望的台北市警察局長人選，一定要有擔任過台北市警察局相關重要警政業務的職務，且更重要是，一定要有交通的專才，也符合今年北市訂定交通安全年目標，同樣也希望能夠符合市府走動式管理精神。

媒體追問，方仰寧當過交大隊長，是否有交通專才？蔣萬安僅說，「我們都已經很清楚表達我們屬意的人選，這部分我們就是這樣子。」媒體再度詢問，方也擔任過中正一前分局長，是否算心中最適合的人選？蔣萬安仍不願證實，僅表達有將立場、決定告訴內政部。

▲▼台北市長蔣萬安赴市議會備詢。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長蔣萬安赴市議會備詢。（圖／記者袁茵攝）

蔣萬安28日下午赴市議會備詢，國民黨台北市議員王欣儀詢問，近期台智光案吵得沸沸揚揚，也爆出多起警員風紀問題，加上近期陳抗再起，現在警政治安群龍無首；從2011年至今歷經5任市警局長，全部都是任期無縫接軌，但張榮興自從高升警政署長後，至今已有近一週沒有警察局長，一直由副局長代理，到底是怎麼回事？

王欣儀提及，先前媒體披露，外傳方仰寧要接警察局長，且聽說要到7月才能確定，到底有無此事？中央目前有無拿名單來向北市協調？蔣萬安回應，27日晚間內政部長劉世芳有打給他，並談到警察局長人事案，內政部有提供幾個人選，而自己也說會盡快確定，不可能拖到6、7月，希望雙方有共識，盡快確定人選。

王欣儀追問，劉世芳是否已經擬派名單，蔣需要花多久時間思考？蔣萬安說，劉有附上相關人選的經歷，而自己則希望對方給一些時間，去了解每個人選的背景與台北市淵源、熟不熟悉警政相關業務，「我想2天內，希望可以跟內政部做確定。」

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