柯建銘酸傅崐萁「一句話」破功　籲韓國瑜看齊王金平：拿掉歷史污名

▲民進黨團召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國會昨（28日）在藍白人數優勢下，三讀通過國會改革相關法案，國民黨團總召傅崐萁放話要成立國會特偵組。民進黨團總召柯建銘今回應，傅崐萁說要善用釋憲空窗期大搞一番，「你已經自認違憲了嘛！不然幹嘛善用空窗期？民進黨團也會申請緊急處分，傅崐萁馬上破功。」柯也喊話，立法院長韓國瑜應向前輩王金平看齊，王曾在太陽花學運說一句關鍵話語，韓同樣可以一錘定音，不要一直想當歷史罪人，把這樣的污名從頭上拿掉。

對於傅崐萁說要成立國會特偵組，柯建銘表示，傅崐萁講了一句很關鍵的話，說要善用釋憲空窗期大搞一番。成立國會特偵組、廢除監察院，讓國民黨掌握的立法院一權獨大，台灣人民看不懂嗎？「你已經自認違憲了嘛！不然幹嘛善用空窗期？民進黨團也會申請緊急處分，傅崐萁馬上破功。」

柯建銘指出，每個人都要向憲法低頭，傅崐萁只有放下屠刀、立地成佛，有這樣的基礎，也許空窗期朝野可以談，只要照30年來立院運作規則，有經過討論、協商及合法合憲過程，立法院長韓國瑜是最關鍵人物，不要一直想當歷史罪人，把這樣的污名從頭上拿掉。

柯建銘也喊話，韓國瑜要看他的前輩王金平，318學運時，當時學生佔領立法院無法退場，王金平開記者會讓所有紛爭結束、太陽花走出立法院，王金平在立法院講了一句非常關鍵的話，兩岸監督條例未完成立法前，他不主持服貿朝野協商，韓國瑜也可以一錘定音，就在他一念之間，可以講沒有程序正義他不主持院會，這樣就結束了。