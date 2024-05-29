國會改革三讀行政院將提覆議　陳玉珍轟：打從心裡踐踏立法院

▲陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

國會改革修法三讀後，民進黨團指出會提釋憲，行政院也決定移請立法院覆議，後續國民黨團該如何因應？對此，立委陳玉珍表示，不管是行政院所提出的覆議，或是相關單位的法律釋憲，他們都給予尊重，但是行政院這樣的做法，打從心裡就打算要踐踏立法院，已經表示不打算跟立法院和諧相處，他們應該尊重多數民意表決的結果。

根據《中華民國憲法增修條文》規定，行政院若認為立法院通過的法律案窒礙難行，得經總統核可，在決議案送達行政院10天內移請立法院覆議，立法院應在送達15日內作成決議。

陳玉珍指出，不管是行政院所提出的覆議，或是相關單位的法律釋憲，都是法律程序、人民意見的表達，包括場外公民意見的表達，他們都給予尊重。但是行政院這樣的做法，代表就是不打算跟立法院和諧相處，他們不尊重立法院經過正當程序，以及多數表決出來的法律修法結果。

陳玉珍轟，民進黨所掌控的行政院，打從心裡頭就打算要踐踏立法院，但是程序照走的還是照走，不容許政府機關用鴨霸的心態，覺得沒有照行政權做的事情就是不對的，也不允許民進黨他們認為，不是按照他們的方式修法就不叫民主，世界上沒有這種事情，國民黨會繼續往前推進，且行政院長卓榮泰感覺起來是比較平和的院長，應該尊重多數民意表決的結果。

