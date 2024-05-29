打詐四法送立院審議　劉世芳：公私協力聯防打詐

▲內政部長劉世芳出席內政委員會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部長劉世芳29日赴立法院內政委員會進行業務概況報告。針對行政院長卓榮泰再三強調要打擊黑金槍堵詐方面，劉世芳在報告時提到，內政部全力貫徹行政院的「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，與各相關部會共同努力，落實執行打詐專法，建立打擊數位經濟、金融、電信詐騙的合作機制；另外，也會貫徹「新世代反毒策略」綱領、推動盤點及檢討警察業務與勤務現況。

針對打擊詐欺的部分，劉世芳報告時指出，為斷絕詐欺犯罪，內政部全力貫徹行政院的「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，全國警察機關在今年1月至4月，總計破獲1萬2028件，偵破詐欺犯罪集團691件、6358人。165反詐騙諮詢專線計執行停斷話626件，成功攔阻被害案件計5170件、金額約30.5億元。

劉世芳說，為強化阻絕新型態詐欺、提升民眾財產安全，行政院已於今年5月9日送請立法院審議包括「詐欺犯罪危害 防制條例」草案、「科技偵查及保障法」草案、「通訊保障及監察法」部分條文修正草 案、「洗錢防制法」修正草案等，打詐新四法。

劉世芳強調，未來內政部將與各相關部會共同努力，落實執行打詐專法，建立打擊數位經濟、金融、電信詐騙的合作機制。

此外，內政部也會推動政府與民間聯合反詐的宣導機制，結合NGO、宗教組織等民間團體，並透過民政、宗教、警政單位及教育體系，強化反詐宣導量能，擴大民眾對詐騙手法及政府打詐措施之認識，建構全民識詐免疫力。

同時，也會強化反詐騙專線165通報功能，並提高目前165全民防詐騙專網公布「涉詐高危險業者」名單的頻率，讓民眾可即時識別詐騙風險。

針對警力勤務改善方面，劉世芳說，將推動盤點及檢討警察業務與勤務現況，作為警力勤務精進方案的基礎，並廣納各級警員意見，提出警察業務與勤務精進方案草案，搭配試辦與 成效檢討的方式來精簡警力勤務，提升打擊犯罪能量之目標。

另外，考量新興販毒手法、非法槍械、黑幫組織型態改變，劉世芳說，內政部會持續貫徹行政院「新世代反毒策略」行動綱領，溯源打擊毒品犯罪，並推動專案掃蕩非法槍械改造場所，追查零件來源及槍械流向；責成全國警察機關成立少年警察隊掃黑專責小隊，深入校園防制未成年加入幫派組織，全力淨化社會治安。