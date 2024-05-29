　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

打詐四法送立院審議　劉世芳：公私協力聯防打詐

▲▼內政部長劉世芳 聯訪 立法院內政委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政部長劉世芳出席內政委員會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

內政部長劉世芳29日赴立法院內政委員會進行業務概況報告。針對行政院長卓榮泰再三強調要打擊黑金槍堵詐方面，劉世芳在報告時提到，內政部全力貫徹行政院的「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，與各相關部會共同努力，落實執行打詐專法，建立打擊數位經濟、金融、電信詐騙的合作機制；另外，也會貫徹「新世代反毒策略」綱領、推動盤點及檢討警察業務與勤務現況。

針對打擊詐欺的部分，劉世芳報告時指出，為斷絕詐欺犯罪，內政部全力貫徹行政院的「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，全國警察機關在今年1月至4月，總計破獲1萬2028件，偵破詐欺犯罪集團691件、6358人。165反詐騙諮詢專線計執行停斷話626件，成功攔阻被害案件計5170件、金額約30.5億元。

劉世芳說，為強化阻絕新型態詐欺、提升民眾財產安全，行政院已於今年5月9日送請立法院審議包括「詐欺犯罪危害 防制條例」草案、「科技偵查及保障法」草案、「通訊保障及監察法」部分條文修正草 案、「洗錢防制法」修正草案等，打詐新四法。

劉世芳強調，未來內政部將與各相關部會共同努力，落實執行打詐專法，建立打擊數位經濟、金融、電信詐騙的合作機制。

此外，內政部也會推動政府與民間聯合反詐的宣導機制，結合NGO、宗教組織等民間團體，並透過民政、宗教、警政單位及教育體系，強化反詐宣導量能，擴大民眾對詐騙手法及政府打詐措施之認識，建構全民識詐免疫力。

同時，也會強化反詐騙專線165通報功能，並提高目前165全民防詐騙專網公布「涉詐高危險業者」名單的頻率，讓民眾可即時識別詐騙風險。

針對警力勤務改善方面，劉世芳說，將推動盤點及檢討警察業務與勤務現況，作為警力勤務精進方案的基礎，並廣納各級警員意見，提出警察業務與勤務精進方案草案，搭配試辦與 成效檢討的方式來精簡警力勤務，提升打擊犯罪能量之目標。

另外，考量新興販毒手法、非法槍械、黑幫組織型態改變，劉世芳說，內政部會持續貫徹行政院「新世代反毒策略」行動綱領，溯源打擊毒品犯罪，並推動專案掃蕩非法槍械改造場所，追查零件來源及槍械流向；責成全國警察機關成立少年警察隊掃黑專責小隊，深入校園防制未成年加入幫派組織，全力淨化社會治安。

ET快訊
衛星影像曝！　巴紐2000人遭活埋
小玉判5年今入監！　進去前吐：壞路不要走
快訊／確認損害腎臟！　小林製藥紅麴含劇毒「軟毛青黴酸」
快訊／灰狼死裡逃生！　擊敗獨行俠扳回1勝
激似周杰倫基因太強！　2歲女兒「8近照」罕曝光
黃國昌道歉了　「一定對歷史負責」
快訊／10:41規模4.6地震　最大震度3級
大讚台灣藝人表態　國台辦：都是自然而然的真情流露
李詠真、周立鑫殉職...捐款電話湧入　家屬婉拒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

就是方仰寧？蔣萬安曝心中北市警察局長3條件　一定要有交通專才

接見美議員達克沃斯　賴清德：攜手合作面對極權擴張

柯建銘酸傅崐萁「一句話」破功　籲韓國瑜看齊王金平：拿掉歷史污名

藐視國會罪通過　劉世芳：知之為知之、不知為不知

國會改革三讀行政院將提覆議　陳玉珍轟：打從心裡踐踏立法院

柯建銘指「反思時刻到」以對話代替對抗　籲藍白來溝通「總是個開始」

打詐四法送立院審議　劉世芳：公私協力聯防打詐

「一定對歷史負責」　黃國昌深夜發2791字文道歉：未能爭取更多認同

「非常大的政治醜聞！」　媒體人轟：若屬實「總統下台都不為過」

柯建銘提釋憲反制「國會改革法」 郭正亮預言3風暴：事情大條了

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

幽默道台人遇地震反應　大馬男：嘴喊身體不動

除毛師教男生洗GG　全程台語＋生動描繪

客人「自備杯子」裝飲料　竟要求幫忙洗：要乾淨點

邊佑錫.金惠奫合體連對視都甜　張度練搖滾區嗑CP問「在交往嗎」

新航亂流！機長：非驟降導致　「我1分鐘降4000英呎都沒事」

劉雨柔傳錄影發飆「拒同台楊皓如」　怒還原真相：現場一堆人證！

李多慧入住台北新家：夢想的生活　拖地意外大濕身..自己打掃好賢慧

陳沂加入SWAG！　邀羅志祥實戰：全力配合♥

騎士突遇學生跨越車道急煞　後車撞一團傳巨響零件噴飛

就是方仰寧？蔣萬安曝心中北市警察局長3條件　一定要有交通專才

接見美議員達克沃斯　賴清德：攜手合作面對極權擴張

柯建銘酸傅崐萁「一句話」破功　籲韓國瑜看齊王金平：拿掉歷史污名

藐視國會罪通過　劉世芳：知之為知之、不知為不知

國會改革三讀行政院將提覆議　陳玉珍轟：打從心裡踐踏立法院

柯建銘指「反思時刻到」以對話代替對抗　籲藍白來溝通「總是個開始」

打詐四法送立院審議　劉世芳：公私協力聯防打詐

「一定對歷史負責」　黃國昌深夜發2791字文道歉：未能爭取更多認同

「非常大的政治醜聞！」　媒體人轟：若屬實「總統下台都不為過」

柯建銘提釋憲反制「國會改革法」 郭正亮預言3風暴：事情大條了

砸2億徵地...草屯和平街拓寬開工動土　盼提升消費熱區交安

狠母多次拋摔虐死未滿周歲女嬰　法院這理由輕判4年2月定讞

誠品800坪中型店　進駐原「HOYII北車站」地下一樓9月開幕

入室錘擊裴洛西82歲丈夫！42歲男再登聽證會　維持判刑30年

阿璃等十年等到Faker！傳奇造型售價公佈　鐵粉狂喊：上架立刻刷

礁溪老爺酒店6／3重新開幕　客房換新裝、還有新餐廳

體驗韓國的地方魅力　忠清北道堤川市舉辦手工啤酒慶典迎接初夏

「我藐視國會」桃園平鎮巷道赫見白漆大字　還用罕見字「薨」

百萬馬銜鎖鍊鑽戒好時髦　伯爵「會轉動的珠寶」秀金工

避美國關稅貨搶出現排擠效應　台驊看美線旺季可延續至Q3底

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

政治熱門新聞

即／韓國瑜凌晨突然發文　16字自我勉勵

青鳥行動是太陽花2.0？大學師曝2者最大差別

黃國昌深夜發文道歉：未能爭取更多認同

傅崐萁批《刑法100條》害他被關！　綠委轟「騙子」

卓榮泰週五施政報告　韓國瑜化身風紀股長：立委禁穿牛仔褲球鞋

陳雪生怪叫「歐嗚歐嗚」　下午睡死忘記表決

國會改革法案三讀！民團不滿丟大氣球進立院：請卓榮泰提覆議

7萬公民力量沒白費　青鳥行動預告「周旋到底」

快訊／傅崐萁跳腳嗆綠委「人渣」　韓國瑜制止：尊重發言委員！

「非常大的政治醜聞！」　媒體人轟：若屬實「總統下台都不為過」

傅崐萁自稱五星縣長救台灣　場外7萬人狂嗆

傅崐萁開轟刑法100條　網挖黃國昌舊文

立法院職權行使法等修正案三讀　卓榮泰研議提覆議

連2屆被判當選無效！彰化議員丟寶座

更多熱門

相關新聞

國會改革三讀行政院將提覆議　陳玉珍轟：打從心裡踐踏立法院

國會改革三讀行政院將提覆議　陳玉珍轟：打從心裡踐踏立法院

國會改革修法三讀後，民進黨團指出會提釋憲，行政院也決定移請立法院覆議，後續國民黨團該如何因應？對此，立委陳玉珍表示，不管是行政院所提出的覆議，或是相關單位的法律釋憲，他們都給予尊重，但是行政院這樣的做法，打從心裡就打算要踐踏立法院，已經表示不打算跟立法院和諧相處，他們應該尊重多數民意表決的結果。

柯建銘指「反思時刻到」以對話代替對抗　籲藍白來溝通「總是個開始」

柯建銘指「反思時刻到」以對話代替對抗　籲藍白來溝通「總是個開始」

憂「藐視國會定義不明」　陳駿季：難順利解釋政策或澄清

憂「藐視國會定義不明」　陳駿季：難順利解釋政策或澄清

「非常大的政治醜聞！」　媒體人轟：若屬實「總統下台都不為過」

「非常大的政治醜聞！」　媒體人轟：若屬實「總統下台都不為過」

保二擴編護衛關鍵基礎設施　劉世芳：2025年前派駐1811名警力

保二擴編護衛關鍵基礎設施　劉世芳：2025年前派駐1811名警力

關鍵字：

內政部劉世芳立法院

讀者迴響

熱門新聞

六月李易爆13年婚變分居半年！「各過各的」全被拍

住飯店晚間沒回房睡覺　顧客挨罰1.3萬元

即／「上班不要看」又少2人　關關、蔡哥宣布畢業

晴空匯工程師住戶：電箱像融化巧克力

實況主淪洩慾工具！前男友裸照威脅：打砲

晴空匯百戶豪宅變「毒氣室」　竹科爸見慘況超崩潰

快訊／六月發聲回應婚變李易！

已婚女師做春夢　色誘學生瘋狂愛愛30次

即／韓國瑜凌晨突然發文　16字自我勉勵

震撼彈！　中信金傳有意合併新光金

番薯白轉紅水氣暴增！一圖看3天全台大雨

午後防大雨！　「全台下3天」時間曝

7-11姓名中一字免費喝冠軍美式！

最美老闆譚以欣結婚了！「嫁百貨豪門二代」

浴室膠條發霉！神人教一招：睡醒變白的

更多

最夯影音

更多

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

幽默道台人遇地震反應　大馬男：嘴喊身體不動

除毛師教男生洗GG　全程台語＋生動描繪

客人「自備杯子」裝飲料　竟要求幫忙洗：要乾淨點

邊佑錫.金惠奫合體連對視都甜　張度練搖滾區嗑CP問「在交往嗎」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面