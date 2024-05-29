藐視國會罪通過　劉世芳：知之為知之、不知為不知

▲內政部長劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院28日深夜三讀通過《刑法》修正案，增訂藐視國會罪刑責。內政部長劉世芳29日赴立法院內政委員會進行業務概況報告，民進黨立委黃捷質詢時問到，藐視國會罪通過後，會緊張嗎？劉說，「就是知之為知之、不知為不知」，在職權行使範圍內的，就盡量跟委員做回應跟回答。

另外，國民黨立委黃建賓質詢時也說，部長不用擔心，雖然他是國民黨立委，但是大家把工作做好都沒事，相信大家來這邊是要解決國家的問題。劉世芳則回應，「她很有信心，感謝委員的指導」。