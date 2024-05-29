「一定對歷史負責」　黃國昌深夜發2791字文道歉：未能爭取更多認同

▲民眾黨團總召黃國昌。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

立法院院會28日三讀修正《立法院職權行使法》部分條文，以及《刑法》增訂藐視國會罪，但仍有部分民眾不支持，在青島東路一帶集結抗議。民眾黨團總召黃國昌29日凌晨0時在臉書發2791字的長文，除了向遭受龐大壓力的黨內7名立委道歉外，也提及自己還未能爭取到更多當下社會認同，對於可能因修法過程造成社會紛擾對立，向全國人民致歉，但堅持「我們一定對歷史負責」。

黃國昌29日0時在臉書發下高達2791字的長文，標題為「邁向正常國家，對歷史負責」。黃國昌表示，台灣民主化的進程中，最為關鍵的國會改革法案，剛剛在我國立法院通過了三讀，自己要對黨團同仁表達不盡感激與無比歉意，感激民眾黨委員團結一心、以八擋百、持久不懈的努力，沒有各位同仁對追求改革無比的決心，國會改革法案不會通過三讀。

黃國昌提及，同時也像黨團全體夥伴致上歉意，「這一段時間以來，我們一起遭受了非常大的壓力。」民眾黨的委員們都很清楚，要肩負起信念、承諾與責任，路上會有很多荊棘，但是只要這幾天有到青島東路、濟南路與中山南路晃過一圈，大家都會很清楚，「這不是一場反對國會改革的集會，這更是一場『討伐黃國昌』的集會。」

▲立法院外「青鳥行動」民眾拿「蔥師表」罵黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

黃國昌指出，自己了解近1、2週到現場的公民團體、公民朋友，「並不是所有人都反對國會改革，有些人是出於對我個人的不諒解。因此即便我們的委員已經發揮出了百分之兩百的力氣恪盡職守，但大家更承擔了更多並不屬於他們的責任。」

而黃國昌也重申「國會改革的一小步，是民主進程的一大步」，強調國會改革是所有國人、政黨一直以來都期待的改革，今年台灣首次三黨不過半，為台灣的國會改革，創造了非常難得的局面，「我了解政治需要妥協，尤其目前民眾黨在立法院只有8席，因此今年的國會改革，改革幅度比起當年民進黨所主張的還小得許多，對於台灣目前過度傾向行政權的失衡，只是稍稍往正常民主國家權力分立的樣貌移動了一點點。」

此外，黃國昌指出，民進黨令他心寒的遺忘，並不只有國會改革、國會聽證調查制度，「有人認為我背棄運動、背棄改革，事實上我心目中仍然記得的是這些承諾，2008年野草莓運動時訴求制定集會遊行保障法、廢除集遊惡法；2012年、反媒體壟斷運動所要制定的反媒體壟斷專法；2014年太陽花運動結束以後的兩岸協議監督條例。民進黨完全執政八年後，2008年所承諾的集會遊行保障法、2012年所承諾的反媒體壟斷法、2014年太陽花運動所承諾的兩岸協議監督條例、與長期以來推動的國會改革法案、國會聽證調查制度通通沒有通過。」

▲立法院院會處理國會改革法案時，黃國昌在主席台上開直播一一說明法條。（圖／記者李毓康攝）

「我要向全國人民負責任地報告，自從2008開始重新參與街頭運動到現在，一直以來，我從來沒有忘記自己對台灣民主改革的承諾。背棄運動、背棄改革的人，從來都不是我。」黃國昌強調，雖然國會改革法案過去是多麽被全體不分黨派人民所共同支持，但針對這次法案修正過程中，作為黨團總召的他，「還未能爭取到更多當下的社會認同、也沒有辦法與更多民眾進行更細緻的溝通，我必須檢討。」

黃國昌也說，另一方面，為了對本黨競選承諾負責、也為了台灣民主改革負責，自己想起當年民主前輩為了國會全面改選不惜流血的精神，「我也必須祈求國民能夠諒解，為了改革成功，這些是我身為本屆國會黨團召集人，在盡可能降低社會紛擾的狀況下，仍然必須向歷史交代的責任。對這一陣子以來，可能因為修法過程而造成的社會紛擾、對立，我要向全國的人民為自己努力不夠而致歉。」

最後，黃國昌稱，要代表民眾黨團對所有不分立場黨派的國民表達，「台灣人民共同追求國會改革、民主改革經過了30年，我們一定對歷史負責，我們也會遵守道德價值與是非的底線。」這只是改革的第一哩路。接下來台灣民眾黨將繼續堅持推動改革法案，一步步把國家還給人民，謝謝大家。