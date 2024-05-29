　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

雨季「大傘面折傘」掀下單潮　「冰淇淋蘇打、可愛貓咪」療癒系雨傘太吸睛

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲梅雨季天氣不穩定，外出要隨身備好雨具。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪菱鞠／台北報導

梅雨鋒面報到，天氣不穩定，近期出門隨身攜帶雨具，才不怕大雨連炸。網購平台出現防雨防潮商機，近一週雨具買氣飆60%，防霉除濕小物也很熱賣，其中，雨具越來越有創意，不僅有充滿趣味的頭盔式雨傘、雙人雨衣，還有療癒系的沁涼冰淇淋蘇打傘、點綴著可愛貓咪及三角龍圖案的透明傘，讓下雨天也能有好心情。

雨神降臨，室內除濕需求激增，其中適合放置在鞋櫃、衣櫃、房間等小坪數使用的除濕，防潮防霉又不占空間，再加上價格便宜，是許多家庭的首選，針對乾燥必備且需要不斷補貨的民生用品，東森購物網集結克潮靈、妙管家、aibo、樂邦等品牌櫥櫃專用除濕劑、防霉除濕桶、集水袋補充包、可掛式小蒼蘭除濕包，特推大組數促銷，即日起至5/31限時加碼東森幣最高折抵8%，此外也網羅免插電的迷你循環除濕器、節能除濕棒、懸掛式兩用擴香吸濕硅藻塊、物理吸附除臭防潮的鞋用除臭器等實用除濕利器，幫民眾輕鬆應對雨季潮濕問題。

momo購物網「防雨商機」湧現，近一週站上雨具買氣成長逾60%，其中抗雨防風性能強的「大傘面折傘」掀起梅雨季下單潮，汽機車通勤族則分別鎖定可狹縫開傘的「反向傘」及能快速穿著的「連身前開式雨衣」；居家防潮需求也帶動「除濕機」及「烘鞋機」兩大季節家電買氣攀升。站上「雨神同行」活動集結雨傘、雨衣、雨鞋套等限時5折起，包含雨傘王、好傘王、雨沐、RainCity、OutPerform等雨具品牌，指定商品再享買一送一、刷mo卡最高7%回饋，還有國際牌、日立等品牌除濕機限時優惠9折起。

Yahoo奇摩拍賣推趣味雨具（圖／Yahoo奇摩拍賣提供）

▲可愛頭盔造型的「迷彩黑膠雨傘」，一撐起來立刻成為全場焦點，效果、「笑」果俱佳。（圖／Yahoo奇摩拍賣提供）

Yahoo奇摩拍賣精選趣味雨具推出雨季生活提案專區，像是隨著午後雷陣雨挾帶鋒面雙重壓境，避雨神器「迷彩黑膠雨傘」以可愛安全帽造型設計全方位包覆遮雨，撐起傘立刻成為全場矚目焦點；情侶必收的「雙人機車雨衣」，大雨滂沱也不用怕兩人之間有「嫌隙」，抵禦大雨侵襲外，更拉近彼此距離，在雨中閃瞎眾人。另外，雨天遛狗有專門的寵物用雨傘，讓毛小孩恣意漫步不擔心淋濕。

雨傘不僅是工具，也可以點亮雨季的天空，Pinkoi特搜療癒系雨傘，清涼透明、消暑的YOU+MORE!「沁涼冰淇淋蘇打傘」、繪製童趣插畫的Macaron TOE馬卡龍腳趾「三角龍的下雨天透明直傘」、以歐式窗花靈感的Hima.store暇のお店「貓咪雨傘」、可在雨中玩水戰的富雨洋傘「水槍傘」，以及HEY SUN的「注音透明自動直傘」，每把雨傘設計創意十足，不用擔心跟別人撞色、撞款，在雨中漫步也是一種享受。

Pinkoi推薦最療癒雨傘（圖／Pinkoi提供）

▲清涼透明感的沁涼冰淇淋蘇打傘，讓人忘卻下雨帶來的煩亂感。（圖／Pinkoi提供）

Pinkoi推薦最療癒雨傘（圖／Pinkoi提供）

▲三角龍的下雨天透明直傘，既可愛又有趣。（圖／Pinkoi提供）

Pinkoi推薦最療癒雨傘（圖／Pinkoi提供）

▲貓奴們必收的貓咪雨傘。（圖／Pinkoi提供）

ET快訊
快訊／Joeman、蕾菈持毒　寫悔過書獲緩起訴
不是鼻咽癌…何厚華死因曝光！熊美玲不捨淚崩
爸媽都不在！14歲國三生白天會考　晚上街頭乞食
大蛇丸半年狂甩31kg！　飲控菜單全公開
妻「不堪良心譴責」　雇主棄屍全案曝光
黃仁勳現身松山區「王記府城肉粽」　粉絲擠爆現場
康康過去年賺6000萬！　新節目酬勞降一半

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「多產」女星淪「多肉」！四寶媽白家綺逆襲、狠甩八公斤

便利商店冰咖啡有新招！咖啡濃縮冰磚整顆加入，濃郁口感勁升，搭配封膜機車族都喊讚

消暑「CHOYA梅子冰沙」超商限定喝！　加梅酒秒變大人系調酒冰沙

雨季「大傘面折傘」掀下單潮　「冰淇淋蘇打、可愛貓咪」療癒系雨傘太吸睛

2大外送合併恐成巨獸！工會7大訴求陳情　公平會承諾：會審慎評估

【廣編】ROASTA洛塔咖啡「職人手沖口感」獲認可　米其林三星主廚首代言

反2大外送合併！　工會「7大訴求」喊話公平會：拒絕收件

真材實料加上世界級麵包大賽得獎師傅，讓麵包控廚佛Fred好崇拜

快訊／OK mart開出1張千萬發票！　幸運門市出爐

7-11最狂迪士尼集點送！臭跩貓魯斯佛、奇奇蒂蒂　60款超萌周邊

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

幽默道台人遇地震反應　大馬男：嘴喊身體不動

除毛師教男生洗GG　全程台語＋生動描繪

客人「自備杯子」裝飲料　竟要求幫忙洗：要乾淨點

邊佑錫.金惠奫合體連對視都甜　張度練搖滾區嗑CP問「在交往嗎」

劉雨柔傳錄影發飆「拒同台楊皓如」　怒還原真相：現場一堆人證！

新航亂流！機長：非驟降導致　「我1分鐘降4000英呎都沒事」

李多慧入住台北新家：夢想的生活　拖地意外大濕身..自己打掃好賢慧

陳沂加入SWAG！　邀羅志祥實戰：全力配合♥

楊銘威《婆婆2》遭勇兔戴綠帽　見混血娃崩潰⋯鍾欣凌也傻眼

「多產」女星淪「多肉」！四寶媽白家綺逆襲、狠甩八公斤

便利商店冰咖啡有新招！咖啡濃縮冰磚整顆加入，濃郁口感勁升，搭配封膜機車族都喊讚

消暑「CHOYA梅子冰沙」超商限定喝！　加梅酒秒變大人系調酒冰沙

雨季「大傘面折傘」掀下單潮　「冰淇淋蘇打、可愛貓咪」療癒系雨傘太吸睛

2大外送合併恐成巨獸！工會7大訴求陳情　公平會承諾：會審慎評估

【廣編】ROASTA洛塔咖啡「職人手沖口感」獲認可　米其林三星主廚首代言

反2大外送合併！　工會「7大訴求」喊話公平會：拒絕收件

真材實料加上世界級麵包大賽得獎師傅，讓麵包控廚佛Fred好崇拜

快訊／OK mart開出1張千萬發票！　幸運門市出爐

7-11最狂迪士尼集點送！臭跩貓魯斯佛、奇奇蒂蒂　60款超萌周邊

謝忻驚見「全家出車禍」留言！　憂爸媽安危喊告：已諮詢律師

20%人屎大不出來！肛門專家教「用性玩具通便」超有效：立刻跑廁所

新航亂流初步調查出爐：重力4.6秒急速變化　事前已亮安全帶指示燈

台南轎車占用停等區男女聊得開心　警攔查「滿車K毒味」

飛機在停機坪「遭強風吹走」！直接扯開空橋　恐怖畫面曝

北士科綠色頂辦「遠雄商舟」　搶重劃初期低基期效益

Joeman、蕾菈夫婦持大麻被逮！當庭寫悔過書、服義務勞務換緩起訴

超過500位外賓訪台賀就職　賴清德誓言「維護區域和平」

「多產」女星淪「多肉」！四寶媽白家綺逆襲、狠甩八公斤

太思念祖母！　女自爆把「骨灰加進義大利麵」和家人一起吃下肚

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

消費熱門新聞

7-11姓名中一字免費喝冠軍美式！

快訊／OK mart開出1張千萬發票！

日本超夯「麥當勞家家酒」台灣也有了

耐熱無毒PE保鮮膜「大型賣場」獨家販售！

必勝客最新西班牙海鮮紙包飯開吃

麥當勞最新「6大優惠券」來了

快訊／萊爾富開出特獎發票！幸運門市曝光

世界級麵包賽得獎師傅Fred好崇拜

超商限時5天哈根達斯雪糕買3送3

7-11推最狂迪士尼集點送！60款超萌周邊

快訊／7-11開出4張千萬發票！

銷售No.1美國大廠熱銷保健品優惠

全聯甜鹹粽大集合！立蛋甜點超萌

購屋選隔震宅工法成熟成未來趨勢

更多熱門

相關新聞

台鐵高雄大湖站淹水「號誌故障」　列車延誤5到10分鐘

台鐵高雄大湖站淹水「號誌故障」　列車延誤5到10分鐘

梅雨鋒面正在台灣上空，今（28日）上午各地出現短延時強降雨，其中南部雨勢猛烈，台鐵高雄大湖路段淹水，號誌故障，行經列車出現5到10分鐘延誤。

大雷雨轟炸台中！2棵10米路樹倒塌

大雷雨轟炸台中！2棵10米路樹倒塌

中部以北午後大雨來襲　專家曝「劇烈降雨」時間

中部以北午後大雨來襲　專家曝「劇烈降雨」時間

精神不濟？營養師：4種袪濕食物吃起來

精神不濟？營養師：4種袪濕食物吃起來

梅雨要來了！「6食物」過敏人少吃　中醫：筍子也要避免

梅雨要來了！「6食物」過敏人少吃　中醫：筍子也要避免

關鍵字：

梅雨下雨潮濕雨具雨傘雨衣除濕

讀者迴響

熱門新聞

六月李易爆13年婚變分居半年！「各過各的」全被拍

住飯店晚間沒回房睡覺　顧客挨罰1.3萬元

爸媽流浪、外婆坐牢...少年跟著路人討食

即／「上班不要看」又少2人　關關、蔡哥宣布畢業

實況主淪洩慾工具！前男友裸照威脅：打砲

晴空匯工程師住戶：電箱像融化巧克力

快訊／六月發聲回應婚變李易！

發現百顆空飄氣球！北韓「裝糞便」報復南韓

郭書瑤首露面「落淚道歉」

晴空匯百戶豪宅變「毒氣室」　竹科爸見慘況超崩潰

已婚女師做春夢　色誘學生瘋狂愛愛30次

昆凌2歲小女兒「做家事」！

震撼彈！　中信金傳有意合併新光金

即／韓國瑜凌晨突然發文　16字自我勉勵

7-11姓名中一字免費喝冠軍美式！

更多

最夯影音

更多

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

幽默道台人遇地震反應　大馬男：嘴喊身體不動

除毛師教男生洗GG　全程台語＋生動描繪

客人「自備杯子」裝飲料　竟要求幫忙洗：要乾淨點

邊佑錫.金惠奫合體連對視都甜　張度練搖滾區嗑CP問「在交往嗎」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面