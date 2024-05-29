雨季「大傘面折傘」掀下單潮　「冰淇淋蘇打、可愛貓咪」療癒系雨傘太吸睛

▲梅雨季天氣不穩定，外出要隨身備好雨具。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪菱鞠／台北報導

梅雨鋒面報到，天氣不穩定，近期出門隨身攜帶雨具，才不怕大雨連炸。網購平台出現防雨防潮商機，近一週雨具買氣飆60%，防霉除濕小物也很熱賣，其中，雨具越來越有創意，不僅有充滿趣味的頭盔式雨傘、雙人雨衣，還有療癒系的沁涼冰淇淋蘇打傘、點綴著可愛貓咪及三角龍圖案的透明傘，讓下雨天也能有好心情。

雨神降臨，室內除濕需求激增，其中適合放置在鞋櫃、衣櫃、房間等小坪數使用的除濕，防潮防霉又不占空間，再加上價格便宜，是許多家庭的首選，針對乾燥必備且需要不斷補貨的民生用品，東森購物網集結克潮靈、妙管家、aibo、樂邦等品牌櫥櫃專用除濕劑、防霉除濕桶、集水袋補充包、可掛式小蒼蘭除濕包，特推大組數促銷，即日起至5/31限時加碼東森幣最高折抵8%，此外也網羅免插電的迷你循環除濕器、節能除濕棒、懸掛式兩用擴香吸濕硅藻塊、物理吸附除臭防潮的鞋用除臭器等實用除濕利器，幫民眾輕鬆應對雨季潮濕問題。

momo購物網「防雨商機」湧現，近一週站上雨具買氣成長逾60%，其中抗雨防風性能強的「大傘面折傘」掀起梅雨季下單潮，汽機車通勤族則分別鎖定可狹縫開傘的「反向傘」及能快速穿著的「連身前開式雨衣」；居家防潮需求也帶動「除濕機」及「烘鞋機」兩大季節家電買氣攀升。站上「雨神同行」活動集結雨傘、雨衣、雨鞋套等限時5折起，包含雨傘王、好傘王、雨沐、RainCity、OutPerform等雨具品牌，指定商品再享買一送一、刷mo卡最高7%回饋，還有國際牌、日立等品牌除濕機限時優惠9折起。

▲可愛頭盔造型的「迷彩黑膠雨傘」，一撐起來立刻成為全場焦點，效果、「笑」果俱佳。（圖／Yahoo奇摩拍賣提供）

Yahoo奇摩拍賣精選趣味雨具推出雨季生活提案專區，像是隨著午後雷陣雨挾帶鋒面雙重壓境，避雨神器「迷彩黑膠雨傘」以可愛安全帽造型設計全方位包覆遮雨，撐起傘立刻成為全場矚目焦點；情侶必收的「雙人機車雨衣」，大雨滂沱也不用怕兩人之間有「嫌隙」，抵禦大雨侵襲外，更拉近彼此距離，在雨中閃瞎眾人。另外，雨天遛狗有專門的寵物用雨傘，讓毛小孩恣意漫步不擔心淋濕。

雨傘不僅是工具，也可以點亮雨季的天空，Pinkoi特搜療癒系雨傘，清涼透明、消暑的YOU+MORE!「沁涼冰淇淋蘇打傘」、繪製童趣插畫的Macaron TOE馬卡龍腳趾「三角龍的下雨天透明直傘」、以歐式窗花靈感的Hima.store暇のお店「貓咪雨傘」、可在雨中玩水戰的富雨洋傘「水槍傘」，以及HEY SUN的「注音透明自動直傘」，每把雨傘設計創意十足，不用擔心跟別人撞色、撞款，在雨中漫步也是一種享受。

▲清涼透明感的沁涼冰淇淋蘇打傘，讓人忘卻下雨帶來的煩亂感。（圖／Pinkoi提供）

▲三角龍的下雨天透明直傘，既可愛又有趣。（圖／Pinkoi提供）

▲貓奴們必收的貓咪雨傘。（圖／Pinkoi提供）