中部以北午後大雨來襲　專家曝「劇烈降雨」時間

▲梅雨鋒面接近，中部以北及各地山區的午後雷陣雨機率增大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣轉為不穩定，氣象專家林得恩指出，今（27日）梅雨鋒面接近，午後雷陣雨在中部以北地區及各地山區機率增大，周五至周日又有鋒面，各地降雨機率將轉高，且有劇烈降雨的可能。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興提醒，今、明2天，台東東南部留意火燒風發生的機率。

「降雨又降溫的一周！」台灣大學大氣科學博士林得恩今在臉書粉絲團 「林老師氣象站」指出，今日受梅雨鋒面開始接近影響，午後雷陣雨在中部以北地區及各地山區機率增大。

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他說，明天至周四上半天，鋒面滯留後，再通過遠離，環境較為不穩定，且鋒面結構較上一波來的好，水氣供輸充沛，再加上環境西南風夠強，各地降雨將會更加顯著，中南部山區有較大雨勢發生的可能。

▲氣象專家林得恩指出，本周是降雨又降溫的一周 。（圖／翻攝林老師氣象站）

他還說，周四下半天環境水氣仍多，中南部仍有局部短暫陣雨雷雨，尤其是在午後。周五至周日，另一波新的鋒面再度接近並影響，各地降雨機率將又轉高，且有劇烈降雨的可能。

林得恩表示，由於雲量偏多及降雨時間加長的緣故，本周各地氣溫明顯較上週略降個1至2度，太陽露臉的機會也跟著明顯減少許多。

賈新興在臉書發文指出，明日受鋒面影響，西半部有局部陣雨或雷雨，宜花東亦有局部短暫陣雨，傍晚起降雨逐漸趨緩，僅台中以南及花東仍有零星短暫雨。其中，西半部有局部較大雷雨或陣雨發生的機率。

▲颱風「艾維尼」路徑潛勢預測。（圖／氣象署提供）

賈新興表示，周四至周五清晨，台中以南沿海有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨或雷雨。周六、日受鋒面影響，西半部有局部雨，午後各地有局部短暫陣雨或雷雨。

至於今年第1號颱風「艾維尼」，賈新興表示，朝東北方向前進，遠離台灣，今、明天，基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率。