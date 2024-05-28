賴清德視導花蓮部隊　重要意義曝光：東台灣「以陸制海」關鍵戰力

▲賴清德總統端午節勗勉花蓮三軍部隊，並致贈端午加菜金。（圖／總統府提供，下同）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德今（28日）上午前往花蓮勗勉「陸軍混合砲兵營」、「海軍海鋒機動第四中隊」及「空軍第五戰術混合聯隊」，除視導砲兵戰備操演、戰車堡、機庫堡及警戒任務整備，也聽取裝備諸元介紹及頒發加菜金。黨政人士說，此行共有3個重要意義，一是在端午連假前感謝國軍弟兄姊妹，二是該營在0403花蓮地震全力投入救災工作，三是適逢中共環台軍演落幕，該部隊也是東台灣「以陸制海」關鍵戰力。

黨政人士說明，適逢端午連假，感謝國軍弟兄姊妹堅守崗位，讓國人安心過節，賴清德特別選在端節前赴花蓮勗勉國軍，聽取任務簡報、現地視導、與國軍合影互動，同時頒發加菜金，行程最後則與國軍部隊、幹部、官兵代表於空勤餐廳共進午餐，身為三軍統帥，重視基層聲音、關心基層官兵生活照顧。

此外，該人士指出，今年4月不幸發生花蓮大地震，造成多處災情，賴清德感謝國防部第一時間成立應變中心，配合地方政府需求，調派兵力馳援，尤其是今視導的國軍第二作戰區，災害發生當下，隨即率員趕赴災區現勘，全力投入救災工作，同時支援各式救災車輛與機具，如派遣2架戰術型近程無人機，進行災情蒐整，讓中央災害應變中心即時、同步掌握資訊，協助救災工作順利進行。

該人士表示，中共23、24兩日在台灣周邊展開軍演，演練範圍包括台灣東部，其中賴清德今視導的東部第二作戰區，在中共軍演期間嚴密掌握相關情勢，並檢派任務機、艦、飛彈系統等適切應變。特別是駐守於花蓮新城的「海鋒大隊第四中隊」，在中國發動軍演期間，隨時機動應對，調整戰術位置，堅守崗位、保家衛國，守護東部、守護台灣，展現堅銳無比的備戰能力，是東台灣「以陸制海」關鍵戰力。