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獨／晴空匯千萬豪宅變毒廢墟　工程師住戶開電箱驚呆：像融化巧克力

▲▼晴空匯千萬豪宅變毒廢墟　工程師：電箱像融化的巧克力。（圖／讀者提供）

▲晴空匯現況慘不忍睹。（圖／讀者提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市慈雲路大型社區「晴空匯」前(26)日晚間發生火警，全棟建築受燃燒產生的濃煙影響，各空間燻黑情形嚴重。今（28日）午，住戶分批回到社區拿取重要物品，看到打拼數年買下的家，一夜之間全毀，實在令人傷心。

消防局火災調查科完成初步鑑定，公佈初勘結果，研判為地下室一樓電纜線因故短路而引發火勢。不過詳細起火原因及鑑定結果以完整調查報告出爐為主。

▲▼晴空匯千萬豪宅變毒廢墟　工程師：電箱像融化的巧克力。（圖／讀者提供）

▲梯間的指示牌、延長線都掉落下來。

調查人員勘查現場時，發現該大樓特別安全梯間之排煙閘門皆有呈現開啟狀態，研判在火災初期有啟動排煙風機功能，但隨著後續纜線燒毀，可能影響到排煙設備線路，造成排煙風機停止運轉，失去排煙防護，讓28層樓所有空間都被焦黑黏濁的黑色油垢附著。

今日下午，晴空匯住戶在消防及義消人員現場待命下分批進入社區，由於供電系統尚未恢復，所以住戶只能戴著N95口罩、穿著雨衣一步一階的慢慢爬上樓。

▲▼晴空匯千萬豪宅變毒廢墟　工程師：電箱像融化的巧克力。（圖／讀者提供）

▲住戶說，火災發生當天電箱不斷冒出濃煙，而且外殼非常的燙。

住戶拍下慘不忍睹的畫面，照片中一張2樓公共區域照，橘色布沙發、滅火器都被黑灰覆蓋，就連地面也被厚灰蓋住與露出的腳印成明顯對比。梯間地面同樣看起來又濕又黏又黑，說是廢墟一點都不為過。

最令人意外的是電箱，除了黑灰附著在鐵殼外，打開電箱，裡面的電纜線就像融化的巧克力一樣。住戶回想起火災發生當天，「電箱不斷冒出陣陣濃煙，還伴隨著無法觸摸的高溫，簡直嚇死人」。

▲▼晴空匯千萬豪宅變毒廢墟　工程師：電箱像融化的巧克力。（圖／讀者提供）

▲晴空匯公共區域全毀，修復困難。

▲▼晴空匯千萬豪宅變毒廢墟　工程師：電箱像融化的巧克力。（圖／讀者提供）

▲住戶說，電箱裡的電線明顯融化，就像融化巧克力。

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