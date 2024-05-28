全聯、大潤發鹹甜粽大集合！「立蛋甜點」超萌　名店粽73元就能吃

▲全聯、大潤發集結南北名粽推出預購。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／綜合報導

全聯端午預購在5/31前集結超過40款甜鹹粽，包括6家名店「胡同、呷七碗、祥和蔬食、立家、鬍鬚張、狀元油飯」等，單顆最低73元就能品嚐；今年還有立蛋造型甜點「手信坊這不是蛋」，將甜點做成雞蛋造型，可愛吸睛。大潤發則在即日起至6/10推出「名粽大賞」，單筆滿499元送50元現金抵用券，以3大主軸「在地名店」、「主廚推薦」、「餐廳、飯店推薦」推出超過70款好粽。

▲今年還首度推出「立蛋造型甜點」，可愛外型吸睛，話題十足。（圖／記者林育綾攝）

全聯自3/22~5/31推出端午預購活動，截至目前熱銷前5名，依序為「呷七碗北部風味粽」、「饗城香菇蛋黃干貝粽」、「呷七碗國宴極品干貝粽」、「饗城南部金粽」、「呷七碗頂級南部粽」，每組269～569元，總計目前銷售近2500組。

▲全聯、大潤發集結南北鹹甜粽、名店粽。（圖／記者林育綾攝）



●6大人氣名店粽

其中排名第一的「呷七碗北部風味粽」已連續3年奪下冠軍，每組6粒439元，等於單粒平均只要73元，以高CP值穩坐寶座。值得一提的是在熱銷Top5中，南部粽佔了3名，雖然北部粽僅有2名入榜，但都進入前3名席次，顯見南北粽人氣勢均力敵。而被暱稱為3D油飯的北部粽，也有一票死忠粉絲喜愛。

除了人氣品牌呷七碗，還有燒肉名店「胡同」、南門市場排隊名店「立家湖州粽」、榮獲台北米其林必比登的「祥和蔬食」及「狀元油飯」、「鬍鬚張」等共6家，在全聯預購就可免排隊品嚐。

「胡同海陸雙饗珍珠壽喜燒肉粽」的軟嫩豬五花、干貝加入秘製烤肉醬調味，香甜口感一吃難忘，單盒特價478元，一次買2盒910元，平均一盒只要455元，單顆約114元。「立家湖州粽」推出鮮肉粽、蛋黃鮮肉粽、豆沙粽，每組398～448元，單顆80元起。

鬍鬚張推薦招牌鮮肉粽、極品珠貝粽、古早梅花鮮肉粽、桂圓紫米相思粽4款，單組售價469元、609元，平均單顆約94元、122元。狀元油飯則有芋心鹹粿粽、狀元及第粽，濃郁古早味，每組379元、399元，單顆各約95元、100元。蔬食者推薦祥和端午套組禮盒，含原味三杯素粽2顆、四神湯1包，售價880元。

●全聯獨家五星飯店名粽

全聯獨家販售飯店名粽「台南晶英酒店XO醬干貝菱角粽」，將友善生態官田菱角入粽，搭配干貝及XO醬，餡料豐富，也為愛地球盡一份心力，一組4粒售價559元，平均一顆140元。

▲全聯獨家販售飯店名粽「台南晶英酒店XO醬干貝菱角粽」。（圖／記者林育綾攝）

另一款獨家新品「裕元花園酒店干貝八寶粽」選用台灣糯米搭配干貝、鹹蛋黃、肥瘦適中的豬五花肉，一組4粒售價499元，平均單顆125元。

▲全聯獨家新品「裕元花園酒店干貝八寶粽」。（圖／記者林育綾攝）

喜歡台灣味的首推「寒舍酒香麻油雞粽」，以去骨雞腿肉融入醉人麻油香氣，每組4粒售價439元，平均一顆110元。

▲喜歡台灣味的首推「寒舍酒香麻油雞粽」。（圖／記者林育綾攝）



●全聯門市現貨粽子

除了預購粽子，全聯在5/31~6/13期間，門市也有應景現貨商品，包括美味堂香菇蛋黃肉粽、南台灣花生粽、新品素食美味堂五寶荷葉粽，單組售價99元～159元，一顆平均33元～70元，方便消費者購買。

同步推出粽子吃太多的解膩商品，新品「小紅牛冰釀蕃茄」採用整顆溫室牛蕃茄製作，飽含梅香，清爽解膩，單組5包入售價499元，等於單包不到100元即可嚐鮮。

●端午「立蛋造型甜點」

甜粽方面，推薦手信坊尚武之節冰粽禮盒、晶漾仲夏冰粽禮盒、水倉蒲禮盒，透亮細軟外皮，包入各式人氣內餡，售價299～319元。

▲今年應景推出「立蛋造型甜點」。（圖／記者林育綾攝）

今年更新增夏日甜點主題，推出應景「雞蛋造型甜點」，大福、雪菓，為傳統端午注入新意，讓端午不只立蛋還要吃蛋，其中「手信坊這不是蛋」將甜點做成雞蛋造型，一盒裡有流金綠豆、花生牛奶兩種口味，Q彈冰涼，可愛外型一眼吸睛，話題十足，單盒359元。

▲▼「手信坊這不是蛋」將甜點做成雞蛋造型，有流金綠豆、花生牛奶兩種口味，Q彈冰涼。（圖／記者林育綾攝）



●全聯隔日達、小時達優惠

即日起至5/31，在「全聯隔日達」下單購買端午預購指定商品，單筆消費滿688元折50元，滿1280元折128元，等於消費滿額再享9折起優惠。而「全聯小時達」一鍵下單，最快30分鐘送到家，6/6~6/10結帳單筆滿1400元，輸入指定折扣碼【24DRAGON】就現折200元。

●大潤發「名粽大賞」

大潤發網羅從南到北知名好粽，3/22~6/10「名粽大賞」期間，祭出型錄冷凍粽子商品「單筆滿499元，送50元現金抵用券」，並以3大主軸「在地名店」、「主廚推薦」、「餐廳、飯店推薦」推出超過70款好粽。今年還提出「好粽配好湯」，購買粽子享型錄湯品加購優惠價。

▲必比登推薦懷舊名粽「滬舍餘味湖洲粽 經典組合」。（圖／記者林育綾攝）

今年大潤發推出30款新品粽子，其中10款為獨家販售，也網羅各地近20款名粽，價格大約落在每粒75~150元，活動開跑至今，短短2個月比同期成長超過1成，更加碼再即日起至6/10，單筆發票購買冷凍包裝粽子「任3件以上，再享9折優惠」。

根據大潤發內部資料顯示，目前奪下熱銷前三名分別為「饗城 南部金粽」、「呷七碗 招牌北粽」、「義美北部粽」，平均都有熱銷破千顆的好成績。

此外也嚴選南北部的在地名粽，如南部粽的南霸天「楊哥楊嫂南部粽」，以特色「完全沒有肥肉」受到消費者的青睞，以生瘦肉醃漬一天以上，並加入栗子及全蛋黃、花生、香菇，口感香而不膩，單粒不到百元就能吃的到。享譽全台的嘉義福源肉粽推出「嘉義福源 花生肉粽禮盒」，肉粽裡蘊含花生與肉香，特惠399元（5入）。

而北部粽有新起之秀「葉味X李錦記 蠔油鮑魚干貝虎掌粽」，由李錦記蠔油滷煮鮑魚虎掌、干貝、香菇、鹹蛋黃等配料，鮮甜提味、開味順口，自帶微微的辣味，不用沾醬就很好吃，特惠388元（3入）。

除了在地推薦的南北部粽外，也推出必比登推薦懷舊名粽「滬舍餘味湖洲粽 經典組合」，連續3年榮獲米其林必比登推薦的「滬舍餘味餐館」，首度採用劉姥姥花椒油入粽，創造味覺的全新享受，特惠799元/盒（共6入）。