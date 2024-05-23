全聯「小農蔬菜、鮮乳」優惠！銷售6大天王曝光　台灣大蒜奪冠

▲全聯主打「小農經濟學」，集結小農直採蔬果、小農鮮乳等祭出優惠。（圖／業者提供）



記者林育綾／台北報導

全聯支持在地農業導入「小農直採專區」，近3年呈現暴風成長，2021~2023年店數成長超過1倍！如今主打「小農經濟學」，集結小農直採蔬果、小農鮮乳等祭出優惠，5/24~6/13期間「有機蔬菜全品項88折起」，今（23）日更公布去年銷售6大天王，冠軍為台灣正港大蒜「蒜米」。同步搭配年中慶，300件商品「第2件5折」起、眾多商品「買1送1」。

全聯「小農經濟學」涵蓋小農直採、小農鮮乳，主打「我生產的 我負責」安心訴求，在耕耘8年之後，小農直採、小農鮮乳分別已有超過9億、18億元的業績，今年小農直採將邁入10億元大關。

●全聯「小農直採」2023年銷售6大天王

業者表示，2015年起導入小農直採後呈暴風式成長，2023年設有小農直採的門市超過460間，合作小農達160位，預計2024年全台含離島將達600家門市規模。2023年銷售6大天王分別為「蒜米」、「蒜球」、「剝殼玉米筍」、「有機山菠菜」、「洋蔥」、「有機奶油白菜」，總計去年業績逾1.5億元。

●小農直採三大特色

「小農直採」具備三大特色，第一為「農家鮮採」，產地直產直送，24小時就能從產地直送入店，除了花蓮地區約36小時，但部分產地距離門市更近，最快3~6小時到店，目前有超過20位小農商品已可供應所有小農直採門市，透過自產自銷，穩定顧及農產品品質，新鮮零時差。

第二個特色是「農友訂價」，商品由小農自行制定規格、包裝並訂價，讓農友的田間成果能獲得最直接的回報，公道安心。

第三特色為「許可標章、透明溯源」，商品皆取得官方檢驗報告或台灣法令認證的農產品許可標章，例如有機、產銷履歷認證或溯源農糧產品追溯、SGS檢驗，讓消費者吃得安心。

▲▼全聯更首度將青農以明星規格，打造為「天菜」拍攝形象照與廣告，拉近與消費者距離。（圖／業者提供）

全聯更首度將青農以明星規格，打造為「天菜」拍攝形象照與廣告，邀請農友林浩平、吳宗翰、徐健燊、謝汶勳、盧怡婷，拍攝活力青農形象照，拉近消費者距離。

其中去年小農直採銷售冠軍的「蒜米」，出自不到40歲、身為農三代的雲林小農吳宗翰，以爺傳孫承的職人精神，如呵護寶寶般用心記錄每粒蒜頭的成長，栽種出全年都能吃到的正港台灣蒜頭，堅持手工分瓣，飽滿大蒜味道辣香，目前5/24~6/13蒜米單袋79元、蒜球單袋88元。

●小農鮮乳5/24~6/13優惠

而「小農鮮乳」品項，從2015年6項，至2023年已達31個品項，涵蓋台灣四大酪農區乳源，知名品牌包括：吉蒸牧場、鮮乳坊、六甲田莊、崙背鮮乳等，一字排開的小農鮮乳專區，成為全聯生鮮區一大特色，2023年度業績一舉超過18億元。5/24~6/13期間，多項小農鮮乳都有優惠價！

▼全聯小農鮮乳特價。（圖／業者提供）

▲全聯「小農經濟學」，集結小農直採蔬果、小農鮮乳等祭出優惠。（圖／業者提供）

搭配全聯年中慶檔期，推出300件商品「第2件5折」起，眾多商品更祭出「買1送1」爆殺價，5/24~6/27還推出福利點大放送，每周六、日會員於實體門市使用PX Pay或全支付，單筆消費每滿1000元贈800限時福利點，指定銀行單筆消費達1300元，加贈650福利點(不累贈)，雙重優惠最高回饋達11.2%。

此外，今年年中慶除了主打小農經濟學，還提醒消費者到全聯「先買醬再買菜」最划算，在家簡易自煮拌麵就用「泰源農場上等鵝油香蔥(350g)」片片香蔥沉浸於黃金鵝油中，淋在麵上，一碗鵝香拌麵一秒上桌，再汆燙全聯當季蔬菜，5/24~6/13期間單瓶297元，買1送1，平均每瓶148.5元。

喜歡韓式鍋物則首推「韓廚韓式嫩豆腐鍋料理醬(100g)」一醬打天下，第2件5折，平均每包51.5元。同樣是一包就能輕鬆上桌的美味料理，「金蘭宅宅醬-鹹香三杯醬/大廚橙汁醬(110g)」單包特價48元，第2件5折，平均每包只要36元。

全聯在5/24~6/13期間「有機蔬菜全品項88折起」，銷售人氣款好菇道有機鴻喜菇、雪白菇，單包特價24元，有機A級杏鮑菇(小)單包59元、善美的有機黑木耳單盒38元等，支持小農又能省荷包！

▲家樂福即日起至6/4有機蔬菜優惠。（圖／家樂福提供）

另外，家樂福也合「微笑小農」超過230位，栽種農產皆獲得家樂福CQL嚴選、TAP產銷履歷、BIO品質認證，全年依據採收時令時節供應上架。

為保障小農，家樂福堅持保價收購，採收不因外型其貌不好看而剝奪農民應收的利潤，並依採收做上架分級化，外型良品分配到量販/超市/頂級超市上架販售，其次也陳列於醜蔬果專區，因品質安心有保障，外型未達上架標準蔬果，轉由料理成熟食便當、自助餐、滷味。

即日起至6/4期間，家樂福有機蔬菜也祭出優惠，像是有機小黃瓜、有機黑木耳、有機蕃茄、有機羽衣甘藍、有機櫛瓜等，皆有限時優惠。