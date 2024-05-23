　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯「小農蔬菜、鮮乳」優惠！銷售6大天王曝光　台灣大蒜奪冠

▲▼全聯主打「小農經濟學」，集結小農直採蔬果、小農鮮乳等祭出優惠。（圖／業者提供）

▲全聯主打「小農經濟學」，集結小農直採蔬果、小農鮮乳等祭出優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

全聯支持在地農業導入「小農直採專區」，近3年呈現暴風成長，2021~2023年店數成長超過1倍！如今主打「小農經濟學」，集結小農直採蔬果、小農鮮乳等祭出優惠，5/24~6/13期間「有機蔬菜全品項88折起」，今（23）日更公布去年銷售6大天王，冠軍為台灣正港大蒜「蒜米」。同步搭配年中慶，300件商品「第2件5折」起、眾多商品「買1送1」。

全聯「小農經濟學」涵蓋小農直採、小農鮮乳，主打「我生產的 我負責」安心訴求，在耕耘8年之後，小農直採、小農鮮乳分別已有超過9億、18億元的業績，今年小農直採將邁入10億元大關。

●全聯「小農直採」2023年銷售6大天王

業者表示，2015年起導入小農直採後呈暴風式成長，2023年設有小農直採的門市超過460間，合作小農達160位，預計2024年全台含離島將達600家門市規模。2023年銷售6大天王分別為「蒜米」、「蒜球」、「剝殼玉米筍」、「有機山菠菜」、「洋蔥」、「有機奶油白菜」，總計去年業績逾1.5億元。

●小農直採三大特色

「小農直採」具備三大特色，第一為「農家鮮採」，產地直產直送，24小時就能從產地直送入店，除了花蓮地區約36小時，但部分產地距離門市更近，最快3~6小時到店，目前有超過20位小農商品已可供應所有小農直採門市，透過自產自銷，穩定顧及農產品品質，新鮮零時差。

第二個特色是「農友訂價」，商品由小農自行制定規格、包裝並訂價，讓農友的田間成果能獲得最直接的回報，公道安心。

第三特色為「許可標章、透明溯源」，商品皆取得官方檢驗報告或台灣法令認證的農產品許可標章，例如有機、產銷履歷認證或溯源農糧產品追溯、SGS檢驗，讓消費者吃得安心。

▲▼全聯主打「小農經濟學」，集結小農直採蔬果、小農鮮乳等祭出優惠。（圖／業者提供）

▲▼全聯更首度將青農以明星規格，打造為「天菜」拍攝形象照與廣告，拉近與消費者距離。（圖／業者提供）

▲▼全聯主打「小農經濟學」，集結小農直採蔬果、小農鮮乳等祭出優惠。（圖／業者提供）

全聯更首度將青農以明星規格，打造為「天菜」拍攝形象照與廣告，邀請農友林浩平、吳宗翰、徐健燊、謝汶勳、盧怡婷，拍攝活力青農形象照，拉近消費者距離。

其中去年小農直採銷售冠軍的「蒜米」，出自不到40歲、身為農三代的雲林小農吳宗翰，以爺傳孫承的職人精神，如呵護寶寶般用心記錄每粒蒜頭的成長，栽種出全年都能吃到的正港台灣蒜頭，堅持手工分瓣，飽滿大蒜味道辣香，目前5/24~6/13蒜米單袋79元、蒜球單袋88元。

●小農鮮乳5/24~6/13優惠

而「小農鮮乳」品項，從2015年6項，至2023年已達31個品項，涵蓋台灣四大酪農區乳源，知名品牌包括：吉蒸牧場、鮮乳坊、六甲田莊、崙背鮮乳等，一字排開的小農鮮乳專區，成為全聯生鮮區一大特色，2023年度業績一舉超過18億元。5/24~6/13期間，多項小農鮮乳都有優惠價！

▼全聯小農鮮乳特價。（圖／業者提供）

▲▼全聯小農鮮乳特價。（圖／業者提供）

▲▼全聯主打「小農經濟學」，集結小農直採蔬果、小農鮮乳等祭出優惠。（圖／業者提供）

▲全聯「小農經濟學」，集結小農直採蔬果、小農鮮乳等祭出優惠。（圖／業者提供）

搭配全聯年中慶檔期，推出300件商品「第2件5折」起，眾多商品更祭出「買1送1」爆殺價，5/24~6/27還推出福利點大放送，每周六、日會員於實體門市使用PX Pay或全支付，單筆消費每滿1000元贈800限時福利點，指定銀行單筆消費達1300元，加贈650福利點(不累贈)，雙重優惠最高回饋達11.2%。

此外，今年年中慶除了主打小農經濟學，還提醒消費者到全聯「先買醬再買菜」最划算，在家簡易自煮拌麵就用「泰源農場上等鵝油香蔥(350g)」片片香蔥沉浸於黃金鵝油中，淋在麵上，一碗鵝香拌麵一秒上桌，再汆燙全聯當季蔬菜，5/24~6/13期間單瓶297元，買1送1，平均每瓶148.5元。

喜歡韓式鍋物則首推「韓廚韓式嫩豆腐鍋料理醬(100g)」一醬打天下，第2件5折，平均每包51.5元。同樣是一包就能輕鬆上桌的美味料理，「金蘭宅宅醬-鹹香三杯醬/大廚橙汁醬(110g)」單包特價48元，第2件5折，平均每包只要36元。

全聯在5/24~6/13期間「有機蔬菜全品項88折起」，銷售人氣款好菇道有機鴻喜菇、雪白菇，單包特價24元，有機A級杏鮑菇(小)單包59元、善美的有機黑木耳單盒38元等，支持小農又能省荷包！

▲▼家樂福有機蔬菜優惠。（圖／家樂福提供）

▲家樂福即日起至6/4有機蔬菜優惠。（圖／家樂福提供）

另外，家樂福也合「微笑小農」超過230位，栽種農產皆獲得家樂福CQL嚴選、TAP產銷履歷、BIO品質認證，全年依據採收時令時節供應上架。

為保障小農，家樂福堅持保價收購，採收不因外型其貌不好看而剝奪農民應收的利潤，並依採收做上架分級化，外型良品分配到量販/超市/頂級超市上架販售，其次也陳列於醜蔬果專區，因品質安心有保障，外型未達上架標準蔬果，轉由料理成熟食便當、自助餐、滷味。

即日起至6/4期間，家樂福有機蔬菜也祭出優惠，像是有機小黃瓜、有機黑木耳、有機蕃茄、有機羽衣甘藍、有機櫛瓜等，皆有限時優惠。

ET快訊
快訊／偵獲中共蘇愷30、殲16等戰機49架次　35架次越過台
舒淇被日女星「擠到聳肩」！無奈表情全被拍　畫面曝光網罵翻
解放軍晚間公布軍演影片！
日本「山崎麵包」副社長驚傳輕生！生前詭異如中邪
女兒給大尺度Coser「洗面奶」上傳YT　茶爸兩度道歉喊告

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全聯「小農蔬菜、鮮乳」優惠！銷售6大天王曝光　台灣大蒜奪冠

肯德基端午推出「粽香脆雞」！滿版香菜、花生粉　全台獨家開賣

快來預購粽子！東森購物網「送5%樂透金、現折100元」超優惠

麻古茶坊、繼光香香雞都有！　Uber Eats「買1送1專區」限時開搶

偏遠鄉鎮有福了！超商擴大全鄉全店寄取件服務　限時取貨送購物金

7萬名Uber Eats外送員有第3人責任險了！　6／1起生效

超商「蔬食新品」一次看！包子咬下爆餡、日式豆皮冷麵超清爽

快來試手氣！　全家抽「0元哈根達斯」限時20天開跑

斷層下的台灣啟示錄！「耐震、制震、隔震」工法讓建築越來越抗震

美式賣場「綠拿鐵＋淋醬」害怕菜味的都愛上！網讚：早知道多拿幾組

《The 8 Show》千玗嬉演技超瘋　才藝「表演上床」：我技術很好喔♥

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

廁所吞8顆鎮定劑壓壓驚？　三刀男行兇遭逮先送洗胃

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！　網嚇壞...經紀人急回：大家冷靜

李多慧台北找房嘆：很貴呢！　住球場附近..夢想「騎車上班」

高空急墜6千英尺！　新航乘客曝亂流瞬間

凶器1周前在高雄已買好　三刀男待拘留室吃好睡好

台灣90年代老時光　回憶殺畫面一次看

峇里島市集撲克牌賣600台幣 超商只賣11元：不知怎殺價

長髮哥「戰袍洗3次才乾淨」　女友曝腥味濃到吐但有成就感

全聯「小農蔬菜、鮮乳」優惠！銷售6大天王曝光　台灣大蒜奪冠

肯德基端午推出「粽香脆雞」！滿版香菜、花生粉　全台獨家開賣

快來預購粽子！東森購物網「送5%樂透金、現折100元」超優惠

麻古茶坊、繼光香香雞都有！　Uber Eats「買1送1專區」限時開搶

偏遠鄉鎮有福了！超商擴大全鄉全店寄取件服務　限時取貨送購物金

7萬名Uber Eats外送員有第3人責任險了！　6／1起生效

超商「蔬食新品」一次看！包子咬下爆餡、日式豆皮冷麵超清爽

快來試手氣！　全家抽「0元哈根達斯」限時20天開跑

斷層下的台灣啟示錄！「耐震、制震、隔震」工法讓建築越來越抗震

美式賣場「綠拿鐵＋淋醬」害怕菜味的都愛上！網讚：早知道多拿幾組

老公新婚夜軟掉！　人妻氣瘋「逃回娘家」竟懷孕了

陸台企聯批賴清德「520」演說最獨最猖狂！　籲走和平發展正道

快訊／偵獲中共蘇愷30、殲16等戰機49架次　35架次闖過台海中線

中共對台軍演效應　中國軍工概念股漲幅逾10%

蕾哈娜認出陸資深鐵粉！主動擁抱喊「終於見面」　網：羨慕到崩潰

全聯「小農蔬菜、鮮乳」優惠！銷售6大天王曝光　台灣大蒜奪冠

大魯閣參加全美最大購物中心展　拚今年底開出美國首店

桃機第三航廈興建逾1300億　交通部：北廊廳明年下半年啟用

解放軍演習影片曝光　疑喊話國軍淮陽艦：你們不要為台獨賣命！

舒淇被日女星「擠到聳肩」！無奈表情全被拍　畫面曝光網罵翻

「啦啦隊女神」黑絲長腿熱舞一半扣子爆開太襄！

消費熱門新聞

限時5天！超商咖啡「買7送4」

頂呱呱8塊炸雞桶下殺75折爽吃5天

肯德基端午推「粽香脆雞」滿版香菜、花生粉

拿坡里連2周「大披薩下殺199元吃」！

美式賣場「綠拿鐵＋淋醬」害怕菜味的都愛上！網讚：早知道多拿幾組

麥當勞超夯「雙層麥香魚」回來了

麥當勞最新6大優惠券本周限定吃

全家抽0元哈根達斯限時20天開跑

鐘錶愛好者5/24準備迎接超珍稀藏品

拿坡里8塊炸雞桶買1送1限時搶吃

Uber Eats買1送1專區限時開搶

買菜助震災！全聯推花蓮農產特賣

4大超商「520最甜優惠」一次看！

第16任總統副總統就職紀念酒歡慶上市

更多熱門

相關新聞

買菜助震災！全聯推花蓮農產特賣

買菜助震災！全聯推花蓮農產特賣

0403花蓮強震經過一個半月，災後復原工作依然艱鉅，全聯董事長林敏雄第一時間捐新台幣1千萬賑災，而全聯慶祥基金會同步開放急難救助金申請，目前共受理672案。同時在北部門市持續推出「花蓮農產特賣」，邀請消費者用行動挺花蓮！

美廉社「咖啡買5送5」再送衛生紙

美廉社「咖啡買5送5」再送衛生紙

全聯報稅季優惠！泡麵、水餃下殺

全聯報稅季優惠！泡麵、水餃下殺

全聯新推「7款玫瑰甜點」百元有找

全聯新推「7款玫瑰甜點」百元有找

全聯號召按讚挺公益送500元禮券！

全聯號召按讚挺公益送500元禮券！

關鍵字：

全聯小農小農直採小農鮮乳

讀者迴響

熱門新聞

3張千萬發票無人領！　新北土城停車花60元中大獎

快訊／馮語婷首曝「無碼正面照」！

30歲朴寶藍詳細死因被判「急性酒精中毒」

直擊／謝和弦「帶134萬元現金」現身還錢！Keanna神隱

快訊／新垣結衣首發聲！　星野源公司凌晨急發聲明

看守所跟想像的不一樣　 3刀男情緒不穩一夜難眠

阮經天媽媽過世！《周處》爆紅仍推戲約陪她

首颱「艾維尼」最快明天生成！估大轉彎北上　下周2天防鋒面雨彈

3家股票「淪壁紙」時間倒數！　最快11／18下市櫃

蝦皮「隔日到貨」活動害慘物流！司機：每天被扣錢

快訊／永和某高中前爆砍人案！1男濺血

解放軍演習地圖曝光！5大紅區「包圍台灣」

侯佩岑、歐陽娜娜轉發「台灣必將回歸祖國」

大谷翔平被告知「換代打」　表情凍結畫面曝

爆星野源「偷吃NHK主播」砸2億元封口　日網炸了

更多

最夯影音

更多

《The 8 Show》千玗嬉演技超瘋　才藝「表演上床」：我技術很好喔♥

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

廁所吞8顆鎮定劑壓壓驚？　三刀男行兇遭逮先送洗胃

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！　網嚇壞...經紀人急回：大家冷靜

李多慧台北找房嘆：很貴呢！　住球場附近..夢想「騎車上班」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面