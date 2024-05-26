台灣最夯早餐竟會「越吃越累」！奇異果推「21天挑戰箱」免費送

▲Zepri推出「金價活力早餐車」全台巡迴，還有全新限定的21天挑戰箱只送不賣。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

台灣癌症基金會今年發布調查，台灣人最愛吃的早餐包括「麵包、三明治、蛋餅」，但這種高碳水、蔬果比例失衡的組合，容易在食用後使血糖迅速升高，越吃越累。全球奇異果領導品牌Zespri近來推出通路期間限定的早餐組合，還有21天的挑戰箱，幫消費者升級早餐的健康含金量，還有「金價活力早餐車」全台巡迴。

為了便利，很多人忽略飲食營養均衡，根據台灣癌症基金會今年調查，最受國人歡迎的早餐選項為「麵包、三明治、蛋餅」搭配「豆漿、咖啡、牛奶」，不過營養師認為，如此高碳水且蔬果比例失衡的組合，容易在食用後使血糖迅速升高，造成昏昏欲睡、越吃越累。

此外早上為人類腸道反射最靈敏的時段，若早餐攝取足夠蔬果，不僅能促進新陳代謝、腸道健康，也能提升整日的身心狀態。而想讓忙碌的早晨可以更迅速、有效地補充營養，其實只要加一顆高營養密度的奇異果，就能可助早餐營養升級。

▲奇異果富含多種營養素，又稱為「營養小金礦」，包括維生素C、E、膳食纖維、葉酸、鉀、抗氧化劑，也是低GI、低腹敏食物。（圖／記者林育綾攝）

如黃金奇異果的維生素C，可提升活力及免疫力；而綠奇異果富含的膳食纖維、奇異酵素，幫助維持腸道健康及順暢，除此之外，屬於低GI的水果，也能避免食用後血糖迅速波動。

為了幫消費者在日常養成習慣，Zespri 瞄準痛點推出全新限定「金喜挑戰箱」，希望透過為期約21天、每日一個小任務，陪大家養成健康習慣，像是有騎腳踏車上班、起床伸展10分鐘等，每日任務還搭配一顆金色奇異果，落實在早餐中加一顆奇異果，提升健康含金量，最後還送「金」喜。

▲全新限定的21天「金喜挑戰箱」只送不賣。（圖／業者提供）

目前「金喜挑戰箱」只送不賣，只要參與「金價活力早餐車」全台巡迴活動，並鎖定社群就有機會獲得。目前即日起至5/26在台北美麗華1樓巡迴，高雄場則有6/29~6/30在漢神巨蛋廣場，業者規劃夏天於全台巡迴，並打造巨型彈珠台，除了有機會獲的「金喜挑戰箱」，還有機會把超人氣KIWI 兄弟玩偶帶回家。

目前「陽光金圓頭」奇異果盛產中，預計至10月前，全台各大通路、量販超市都穩定供應，如全聯、家樂福量販和超市等；而全家便利商店也推出期間限定早餐組合，即日起至 6/11，Zespri鮮切果搭配質立優格只要89元。

●小農蔬果經濟學

▲全聯「小農經濟學」，集結小農直採蔬果、小農鮮乳等祭出優惠。（圖／業者提供）

另外，近來許多賣場主打小農蔬果，全聯推出「小農經濟學」集結小農直採蔬果、小農鮮乳等祭出優惠，即日起至6/13「有機蔬菜全品項88折起」，同步搭配年中慶，300件商品「第2件5折」起，眾多商品「買1送1」。

而家樂福也合作「微笑小農」超過230位，栽種農產皆獲得家樂福CQL嚴選、TAP產銷履歷、BIO品質認證，全年依據採收時令時節供應上架。即日起至6/4，家樂福有機蔬菜也祭出優惠，像是有機小黃瓜、有機黑木耳、有機蕃茄、有機羽衣甘藍、有機櫛瓜等，皆有限時優惠。