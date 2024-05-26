　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

台灣最夯早餐竟會「越吃越累」！奇異果推「21天挑戰箱」免費送

▲▼Zepri推出「金價活力早餐車」全台巡迴，還有全新限定的21天挑戰箱只送不賣。（圖／業者提供）

▲Zepri推出「金價活力早餐車」全台巡迴，還有全新限定的21天挑戰箱只送不賣。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

台灣癌症基金會今年發布調查，台灣人最愛吃的早餐包括「麵包、三明治、蛋餅」，但這種高碳水、蔬果比例失衡的組合，容易在食用後使血糖迅速升高，越吃越累。全球奇異果領導品牌Zespri近來推出通路期間限定的早餐組合，還有21天的挑戰箱，幫消費者升級早餐的健康含金量，還有「金價活力早餐車」全台巡迴。

為了便利，很多人忽略飲食營養均衡，根據台灣癌症基金會今年調查，最受國人歡迎的早餐選項為「麵包、三明治、蛋餅」搭配「豆漿、咖啡、牛奶」，不過營養師認為，如此高碳水且蔬果比例失衡的組合，容易在食用後使血糖迅速升高，造成昏昏欲睡、越吃越累。

此外早上為人類腸道反射最靈敏的時段，若早餐攝取足夠蔬果，不僅能促進新陳代謝、腸道健康，也能提升整日的身心狀態。而想讓忙碌的早晨可以更迅速、有效地補充營養，其實只要加一顆高營養密度的奇異果，就能可助早餐營養升級。

▲▼奇異果富含多種營養素，又稱為「營養小金礦」，包括維生素C、E、膳食纖維、葉酸、鉀、抗氧化劑，也是低GI、低腹敏食物。（圖／記者林育綾攝）

▲奇異果富含多種營養素，又稱為「營養小金礦」，包括維生素C、E、膳食纖維、葉酸、鉀、抗氧化劑，也是低GI、低腹敏食物。（圖／記者林育綾攝）

如黃金奇異果的維生素C，可提升活力及免疫力；而綠奇異果富含的膳食纖維、奇異酵素，幫助維持腸道健康及順暢，除此之外，屬於低GI的水果，也能避免食用後血糖迅速波動。

為了幫消費者在日常養成習慣，Zespri 瞄準痛點推出全新限定「金喜挑戰箱」，希望透過為期約21天、每日一個小任務，陪大家養成健康習慣，像是有騎腳踏車上班、起床伸展10分鐘等，每日任務還搭配一顆金色奇異果，落實在早餐中加一顆奇異果，提升健康含金量，最後還送「金」喜。

▲▼Zepri推出「金價活力早餐車」全台巡迴，還有全新限定的21天挑戰箱只送不賣。（圖／業者提供）

▲全新限定的21天「金喜挑戰箱」只送不賣。（圖／業者提供）

目前「金喜挑戰箱」只送不賣，只要參與「金價活力早餐車」全台巡迴活動，並鎖定社群就有機會獲得。目前即日起至5/26在台北美麗華1樓巡迴，高雄場則有6/29~6/30在漢神巨蛋廣場，業者規劃夏天於全台巡迴，並打造巨型彈珠台，除了有機會獲的「金喜挑戰箱」，還有機會把超人氣KIWI 兄弟玩偶帶回家。

目前「陽光金圓頭」奇異果盛產中，預計至10月前，全台各大通路、量販超市都穩定供應，如全聯、家樂福量販和超市等；而全家便利商店也推出期間限定早餐組合，即日起至 6/11，Zespri鮮切果搭配質立優格只要89元。

●小農蔬果經濟學

▲全聯「小農經濟學」，集結小農直採蔬果、小農鮮乳等祭出優惠。（圖／業者提供）

另外，近來許多賣場主打小農蔬果，全聯推出「小農經濟學」集結小農直採蔬果、小農鮮乳等祭出優惠，即日起至6/13「有機蔬菜全品項88折起」，同步搭配年中慶，300件商品「第2件5折」起，眾多商品「買1送1」。

而家樂福也合作「微笑小農」超過230位，栽種農產皆獲得家樂福CQL嚴選、TAP產銷履歷、BIO品質認證，全年依據採收時令時節供應上架。即日起至6/4，家樂福有機蔬菜也祭出優惠，像是有機小黃瓜、有機黑木耳、有機蕃茄、有機羽衣甘藍、有機櫛瓜等，皆有限時優惠。

ET快訊
快訊／蕭敬騰深夜突發文：做個好漢子堂堂正正中國人
快訊／阿信脫口「我們中國人」後首回應
海陸男闖入女輔導長香閨！「掏出生殖器」跟她內衣褲合照

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

台灣最夯早餐竟會「越吃越累」！奇異果推「21天挑戰箱」免費送

麻將盛況再現！第八屆東森「健康長壽盃」　老中青搶報名互尬牌技

快訊／全聯開出1千萬、2百萬發票！幸運門市曝光

快訊／7-11開出4張千萬發票！　中獎明細一次看

全聯小時達「小費加倍奉還」！快閃滿額8折、明星生鮮雜貨6折起

涼麵、飯糰都有！　超商聯名「2款扒扒飯辣味鮮食」全門市開吃 

限時7天！超商「4款咖啡飲品優惠」一次看　珍珠奶茶只要38元爽喝

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

取６１顆卵植３次才成功　一聽試管寶來臨媽大哭

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發

橘貓被人臉埋肚肚狂擼 發出奶音叫聲：放偶走

王世堅順口溜罵黃國昌寄生獸　藍委笑開懷、韓國瑜努力憋笑

清窗戶墜樓壓路人「頭部重傷吐血」搶救6天亡　男過失致死罪送辦

黃宣《歌手2024》最新排名第2！　自彈自唱抒情歌「贏過那英」

台灣最夯早餐竟會「越吃越累」！奇異果推「21天挑戰箱」免費送

麻將盛況再現！第八屆東森「健康長壽盃」　老中青搶報名互尬牌技

快訊／全聯開出1千萬、2百萬發票！幸運門市曝光

快訊／7-11開出4張千萬發票！　中獎明細一次看

全聯小時達「小費加倍奉還」！快閃滿額8折、明星生鮮雜貨6折起

涼麵、飯糰都有！　超商聯名「2款扒扒飯辣味鮮食」全門市開吃 

限時7天！超商「4款咖啡飲品優惠」一次看　珍珠奶茶只要38元爽喝

台南市國際蘭馨會會長交接　新任會長黃秀麗帶領協會邁向璀璨未來

船舶機械工程學會訪合航企業　掌握電力推進系統推展進度

十二生肖幾歲能「遇到正緣」？　快看看你的姻緣是「過了」還是「未到」　

寧可賠300萬也要走！「匿名戰機飛官」PO公開信給總統賴清德

馴鹿寶貝》名為「機會」的毒餌　知道被性侵仍不斷回去

快訊／吃麵變群架！屏東恆春晚間爆「多人鬥毆」　2人刀傷急送醫

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

「5種朋友」不要交！誤交損友讓你好運通通都跑光

泌尿醫走斑馬線遭撞死！肇事男判10個月　檢上訴被駁回

14年資深飛官不想再續簽　他吐心聲：不想再賭未來5年能平安

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

消費熱門新聞

全聯開出千萬、2百萬發票！幸運門市曝光

快訊／7-11開出4張千萬發票！

早餐越吃越累！奇異果推21天挑戰箱

限時7天！超商4款咖啡飲品優惠來了

美式賣場「綠拿鐵＋淋醬」害怕菜味的都愛上！網讚：早知道多拿幾組

超商最新「周末優惠」來了！

限時3天！超商超狂「5元紅茶」開賣了

知寒語錄暖哭伴點全新樣貌回歸

市佔第一威德益生菌　限時限購折價

肯德基端午推「粽香脆雞」滿版香菜、花生粉

健康長壽盃麻將賽　老中青尬牌技

全聯小時達527「小費加倍奉還」

國民飲料引發粉絲內戰！

限時5天！超商咖啡「買7送4」

更多熱門

相關新聞

全聯開出千萬、2百萬發票！幸運門市曝光

全聯開出千萬、2百萬發票！幸運門市曝光

財政部今（25）日公布113年3-4月發票中獎號碼，而全聯福利中心開出1張1000萬特別獎、1張200萬特獎，千萬特別獎開在樹林八德門市，幸運中獎者花費295元，購買洗衣精、果汁等商品，即獲得特別獎1000萬元。

全聯「小農直採、鮮乳」優惠

全聯「小農直採、鮮乳」優惠

買菜助震災！全聯推花蓮農產特賣

買菜助震災！全聯推花蓮農產特賣

隱藏版辣奇異果！育種秘密基地曝光

隱藏版辣奇異果！育種秘密基地曝光

美廉社「咖啡買5送5」再送衛生紙

美廉社「咖啡買5送5」再送衛生紙

關鍵字：

奇異果早餐小農蔬果全聯

讀者迴響

熱門新聞

阿信脫口「我們中國人」後首回應！

賀軍翔涉性侵！知情人士爆：疑德撲女荷官糾紛

觀眾已入場「陳奕迅突宣布取消演唱會」

女學生床上跪趴等老師「喬脊椎」遭性侵

陸女被老公家暴16次　重傷「終身掛糞袋」

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」

全聯開出千萬、2百萬發票！幸運門市曝光

男大生肛門塞按摩棒掛急診！醫問原因氣炸

情侶搭台鐵「車廂縱慾12分鐘」！下場慘了

五月天石頭「迷失自己」首發聲！

10好友露營突集體中邪！3人深夜尖叫狂吐

今彩539頭獎2注中　獎落台中、南投

海陸男闖女輔導長香閨　掏生殖器跟內衣合照

他清窗戶墜樓壓死路人！驚悚畫面曝光

「艾維尼」生成延今夜或明晨　下周2鋒面夾擊「雨襲6天」

更多

最夯影音

更多

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

取６１顆卵植３次才成功　一聽試管寶來臨媽大哭

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面