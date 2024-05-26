最不愛粽子出現啥食材？「點名率前3」曝　一票驚：很常見

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

今年端午節是國曆6月10號，已經有許多人紛紛訂購粽子，準備買回家享用或是送人。就有網友好奇發問，「最不喜歡粽子裡出現哪些食材呢？」吸引近3千則留言討論。其中，點名率最高的3樣食材，根本是粽子常客，令人超意外。

日前「爆料公社」發起這串討論，網友們紛紛留言熱論，「五花肉、紅蔥、香菇、花生、魷魚乾、蝦米，都不該出現～我覺得我不適合吃粽子」、「最怕的是蚵仔乾」、「只要五花肉跟紅蔥頭就夠了」、「當然是香菇啊，那種口感跟怪味」、「蚵仔、蝦米、魷魚，這些味道很腥。」

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其中，最多人提到的三個回答，分別是「花生」、「栗子」、「蛋黃」，「該死的花生」、「花生…軟的沒關係，但是不要硬的…真的不要硬的」、「花生和栗子，吃起來喉嚨會很乾」、「蛋黃，每次吃肉粽都先挖出來吃掉」、「鹹蛋黃，超臭的。」就有網友超震驚，「少了花生就～不像粽子了。」

還有人直呼，「我只要有糯米跟粽葉就好了」、「只要有竹筍跟肉就可以了」、「原來大家都接受菜脯嗎⋯⋯我討厭粽子裡有菜脯」、「可以只包肉嗎？」「肉粽裡面只需要糯米、肥肉、菜脯、香菇就好了」、「給我香菇跟控肉就好」、「直接吃油飯，還省得剝葉子沾手。」