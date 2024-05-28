邱議瑩嗆「沒被打過？」怒搧羅智強手機　徐巧芯尖叫上前撕破邱衣服

記者杜冠霖／台北報導

「國會改革法案」審議進入尾聲，今院會（28日）續審相關條文，上午院會時，綠營就因不滿再生醫療法從第一案被排開，與藍委起口角，尤其以主推再生醫療法的綠委邱議瑩最為激動，下午院會時，因藍委羅智強再開直播酸綠政治操作，邱議瑩氣不過，上前撥掉羅智強手機，藍委徐巧芯也突然暴起，上前拉住邱議瑩衣領，最後被多位藍委架開。

▲立法院表決國會改革法案，邱議瑩和徐巧芯起衝突。（圖／記者林敬旻攝）



邱議瑩因曾經罹癌，主推再生醫療法多年，她日前受訪時就坦言，從2018年特管辦法實施後，當時就有推動相關修法，但當時大家對於再生醫療跟細胞治療沒有太多理解，所以未能完成修法程序。

而再生醫療法此次再次叩關立院準備三讀，原本排在今日院會首案，後來因國會改革相關提案安排，調離原本順序，藍綠上午就為「再生醫療法」的順序吵得不可開交，藍委控綠杯葛議事影響再生醫療法審議；綠營則反控藍營不在乎民生法案。

下午，羅智強開直播再提綠委對「再生醫療法」政治操作，一旁的邱議瑩聽到後氣不過，痛批「你是沒被人打過？」用扇子拍羅智強的臉、也把直播手機拍掉，徐巧芯立刻暴起，一邊尖叫一邊衝上前與邱議瑩拉扯，戰成一團，最後徐巧芯被藍委黃仁架開、多位藍委也居中護駕，才結束這場衝突。

邱議瑩事後受訪時表示，本來17日就可以通過再生醫療法，國民黨不斷阻擋，早上不斷嘲諷，剛剛羅智強又再來一次嘲笑、輕蔑、侮辱，自己沒辦法忍耐，努力了十年，不在乎再等一下，但被國民黨拿來當旗子當遮羞布，他挑釁，「我拍了他的臉，徐巧芯、陳玉珍過來，把我衣服撕破。」