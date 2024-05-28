「王義川說了不能戳的國家機密」　媒體人：真的要搶救天兵了

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨政策會執行長王義川於27日在政論節目自爆，用手機訊號定位分析立法院外群眾年齡，並與5月19日民眾黨在民進黨中央黨部前舉辦的遊行進行相關比對，言論引發藍白兩黨質疑民進黨用手機監控人民。對此，資深媒體人黃揚明猛酸，「王義川說了不該說的國家機密，這下子真的要『搶救義川天兵』了。」

黃揚明今天在臉書發文表示，王義川在節目中透露，利用手機訊號分析群眾年齡層，並且聲稱這份報告他已經看過。黃揚明質疑，「執政黨憑什麼可以獲取電信公司的使用者個資進行分析？這是擴權。」他進一步狠酸，「這麼偉大的報告，執政黨的政策會執行長若不公開的話，就叫黑箱。」

黃揚明強調，他反對擴權、黑箱作業，並諷刺道，「憨川說了不能戳的國家機密，這下子真的要『搶救義川天兵』了。」

貼文曝光後，立刻掀起網友熱烈討論，「青鳥行動變成監鳥行動？這樣不行吧」、「不知道節目內容會不會刪檔滅證」、「看來他要成為歷史第一人了」、「豬隊友無誤」、「期待100多位法學教授們出來抗議」。

▲民眾聚集立法院外。（圖／記者湯興漢攝）

針對外界質疑民進黨藉手機訊號監控人民。王義川稍早在個人 Threads 發文說明，透過手機訊號取得人流特性分析，是目前商業市場進行活動調查的基本方法。過去包括新北耶誕城、台灣燈會、交通起訖點調查、風景區遊客來源等，都是透過手機信令資料進行大數據分析。

王義川解釋，這幾週的各項活動當然也會有相關市場分析公司搜集相關資訊，這已是常態。他表示，他對立法院周邊活動人流資訊的分析來自民間的調查，並非民進黨自行調查的資料。他進一步指出：「這次調查的結果也與時代力量進行的問卷結果類似，本黨因無相關設備，非本黨調查資料。」

▲針對外界質疑民進黨藉手機訊號監控，王義川指為市場分析常用方法。（圖／翻攝王義川Threads）

針對國民黨立委陳玉珍的批評，王義川回應道：「陳玉珍咬定這是國家機器還扯到國安單位，真是太會幻想了。如果她不懂，可以問一下新北市交通局新北耶誕城怎麼做的人流大數據調查。」