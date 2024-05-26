工人販毒狂換租屋處　房間飄惡臭露餡！房東舉報逮人

▲賴男將租屋處當作毒品交易地點，警方長期跟監，今年2月收網逮人。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市賴姓男子平時打零工維生，背地卻從事販毒不法勾當，為求謹慎，他僅賣毒給熟人，並且狡兔三窟，在台中各地不斷變更租屋處，以躲避警方查緝。不過，賴男換了租屋處後，原本的租屋處未多作打掃，環境凌亂甚至發出異味，房東懷疑賴男販毒向警方舉報，警方進一步掌握賴男行蹤，於2月收網逮人，賴坦承涉案，檢方偵結依毒品罪將他起訴。

台中市刑大偵辦毒品案，逮獲數名藥腳，藥腳供稱買毒來源是1名賴姓工人（39歲），警方掌握賴男身分展開調查，發現他作息正常，除了外出打零工就是回到租屋處，且不像其他藥頭，會委由小蜜蜂或是自己出門在外兜售，反而與藥腳約在自己租屋處交易毒品。

賴男為躲避警方查緝，在台中市霧峰區、太平區、東區、南屯區等地，定期變更租屋處，造成警方追緝不易，不過有房東向警方通報，賴男在退租之後，留下的房間雜亂不堪、堆滿垃圾，並且發出異味，需要特別清理才能再使用，懷疑有販毒情事。

經警方長期跟監，今年2月趁賴男在租屋處休息時前往搜索，當場查獲安非他命毒品12包（毛重5.67公克）、安非他命毒品（吸管裝，毛重0.47公克）、安非他命吸食器等證物，帶回訊問後，賴坦承販賣毒品給其他成癮者，全案依毒品罪移送台中地檢署偵辦，檢方4月間偵結，依法將他起訴。

台中市刑大提醒民眾，如發現社區進出人員頻繁且陌生，尤其是深夜活動頻繁，或居住者行為異常，常有精神恍惚或過度活躍的狀況；居住處附近常出現不明的異味，如化學品或燃燒植物的氣味，都是毒品人口活動的徵兆，請立即撥打110通報，以免影響社會、家庭及個人安全。

