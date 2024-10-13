教練開飲料店被砸！「另一家手搖飲」遭影射：個人行為與思茶無涉

▲有民眾深夜砸店。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

新竹葉姓、鍾姓健身教練涉嫌凌虐一對小姊弟，其中3歲的弟弟睪丸發黑，直到弟弟因血流不止被緊急送醫才讓案情曝光。惡劣行徑引發眾怒，由於葉姓教練曾在手搖店「思茶」工作，因此該店也受到波及，稍早思茶透過粉專發出聲明函表示，「葉某離職、終止合作後所為個人行為，實與思茶無涉」。

葉姓男子在莊敬二街開手搖店，12日深夜10時許，就有民眾將該店玻璃門窗砸爛。警方接獲報案後，到場拉起封鎖線，釐清案情並呼籲民眾要理性冷靜。

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葉男所開的飲料店曾在臉書社團「竹北大小事」上發布宣傳文章，如今也有網友湧入貼文底下並表示，「虐童飲料店，噁心」、「為什麼要虐童」、「虐童的地方」。

▲網友留言。（圖／翻攝自Facebook／竹北大小事）

除了該家飲料店，由於葉男曾在「思茶MissingTea」工作，因此思茶稍早也緊急在臉書上貼出聲明函指出，葉男於今年4月離職，「後思茶於同年8月下旬方知其竟另設比O飲料店，旋於次月終止雙方合作關係，並委請會計師事務所辦理負責人變更事項，業已完成登記；另亦與法律顧問審慎評估是否對其提告以維護權益」。

聲明函中還指出，「葉某離職、終止合作後所為個人行為，實與思茶無涉」，對於此次事件深感痛心，並對於任何侵害兒少的不法行為，予以最嚴正的譴責，相信司法將查明真相，還被害者公道，若之後有需要，他們也會全力配合調查。

聲明函最後提到，外界誤會思茶與葉某有關聯，「深表遺憾」，但相信經過說明，能夠釐清事實，「盼莫再錯誤連結、影射思茶與葉某牽連，以免造成社會紛擾」。

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