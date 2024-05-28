快訊／雨彈往南跑！5縣市豪雨特報　下到晚上

▲氣象署發布豪雨特報。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

鋒面通過，中央氣象署今（28日）上午11時45分針對9縣市發布豪大雨特報，其中5縣市為豪雨特報等級，請民眾注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

氣象署表示，鋒面通過，易有短延時強降雨，台中市已有局部豪雨發生；今日台南市、高雄市、屏東縣及南投縣、嘉義縣山區有局部大雨或豪雨，南投、嘉義、花蓮、台東地區及台中、雲林山區有局部大雨發生的機率。

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▲氣象署發布豪雨特報。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，今天鋒面通過，各地出現短暫陣雨或雷雨的機率高，上半天是雨勢最明顯的時候，西半部出現大雨甚至局部豪雨，下午雨勢趨緩，晚上之後北台灣轉為多雲的天氣，其他地區的降雨變得較為局部。

氣象署表示，受東北季風增強影響，北臺灣天氣轉涼，中午左右氣溫約23至25度，晚上則會降到21、22度，其他地區影響較小，高溫仍有30度左右，夜晚低溫為23至25度。

豪雨特報

影響時間：28日上午至28日晚上

豪雨：南投縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島

大雨：台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣、花蓮縣、台東縣