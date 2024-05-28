拉法難民營「大火狂燒」釀45死　以色列解釋：炸彈碎片引燃油槽

▲以色列27日空襲拉法，造成巴卡薩特流離失所者收容中心45人死亡。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以色列26日深夜對拉法（Rafah）一處難民營發動空襲，造成45人死亡、249人受傷。最新消息指出，以色列向拜登政府表示，以軍當時用一枚彈藥精準打中目標，但彈出的碎片點燃了附近的燃料箱，才會引發大火，導致數十人死亡。

根據CNN報導，美國匿名官員透露，以色列向拜登政府表示，以軍當時用一枚彈藥精準打中目標，但彈出的碎片點燃了附近的燃料箱，才會引發大火，燒毀巴卡薩特（Barkasat）流離失所者收容中心，導致45人死亡、249人受傷。

官員指出，美方目前無法獨立證實以色列的解釋，「我們無法證實這一點，但這是以色列向我們提供的訊息，一旦以色列完成調查，我們就能得到更多訊息。」

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）稱，此次空襲是一次不幸的意外，但以軍成功擊殺了拉比亞（Yassin Rabia）與納加爾（Khaled Nagar）兩名哈瑪斯高階層官員。

以色列此次的攻擊行動引起全球撻伐，負責斡旋停火談判的卡達外交部也表示，這場襲擊嚴重違反國際法，很可能阻礙接下來的談判，讓正在進行的調解複雜化。

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