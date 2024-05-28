加拿大對加薩人發放「5000張臨時簽證」　譴責以色列空襲拉法

▲加拿大宣布，對該國公民的加薩親屬發放更多簽證。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

以色列26日深夜對拉法（Rafah）一處難民營發動空襲，造成45人死亡、249人受傷，引發國際社會譴責。加拿大27日對此表示「震驚」，並且承諾對加薩居民發放更多簽證。

《路透社》報導，加拿大去年12月宣布一項特別計畫，針對居住在加薩的加拿大公民親屬，發放1000份臨時簽證。該國27日宣布，發放簽證數量將上修至5000份。

加拿大移民部長米勒（Marc Miller）說，「儘管目前還不可能撤出加薩，局勢隨時可能改變，但隨著上限提高與局勢發展，我們將準備幫助更多人。」米勒的發言人也透露，目前有448名加薩人獲得臨時簽證，其中254人是透過與特別簽證計畫無關的政策獲得，現在已有41人抵達加拿大。

▲以色列對拉法一處難民營發動空襲，造成45人死亡、249人受傷。（圖／路透）

此前，加拿大多次呼籲加薩停火。外交部長趙美蘭（Melanie Joly）27日也發布聲明表示，「我們對於在拉法殺害巴勒斯坦平民的空襲感到震驚」，並稱該國不支持以色列在拉法的軍事行動，「這種程度的人類苦難必須結束。我們要求立刻停火。」

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）稍早聲稱，拉法空襲不是為了造成平民傷亡，但卻發生「悲劇性的錯誤」。以色列國防軍（IDF）則表示，他們正在進行調查。

去年10月7日，以色列遭哈瑪斯越境突襲，導致1200人死亡、約250人被俘虜，隨即對加薩展開圍困與襲擊。根據加薩衛生部統計，以色列的進攻已經導致近3.6萬名巴勒斯坦人喪命。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）估計，加薩約170萬人流離失所，超過當地75%人口。