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諾曼第登陸80年巨大變化　碉堡、船隻遺跡恐遭淹沒

▲▼諾曼第登陸。（圖／美國海軍）

▲諾曼第登陸。（圖／美國海軍，下同）

文／中央社

在法國即將於下個月初紀念二戰諾曼第登陸（D-Day）80週年之際，這條具有重要歷史意義的海岸線正面臨新的威脅—氣候變遷導致海平面上升。

▲▼諾曼第登陸。（圖／美國海軍）

1944年6月6日，15萬盟軍在這片海域發動史上最大規模的搶灘登陸戰，綿延超過100公里的諾曼第海岸線迄今仍保留著當時痕跡，包括碉堡、失事船隻，以及盟軍攻克灘頭，站穩從納粹德國手中解放西歐第一步時留下的其他遺跡。

▲▼諾曼第登陸80周年。（圖／路透社）

▲諾曼第登陸80周年。（圖／路透社）

然而，這些遺址如今正面臨氣候變遷帶來的莫大威脅。 法新社報導，海平面上升正在侵蝕沙丘和峭壁，而每年吸引數以百萬計人參觀景點所在的沼澤和填海而來的土地則面臨遭海水淹沒的風險。

80年來，美、英和其他盟軍當年登陸的猶他海灘（Utah Beach）、奧瑪哈海灘（Omaha Beach）、朱諾海灘（Juno Beach）、寶劍海灘（Sword Beach）、黃金海灘（Gold Beach）都發生了巨大的變化。

諾曼第地理學家雷馬利（Regis Leymarie）表示，諾曼第登陸遺址與盟軍士兵當年所見已完全不同。 他補充說：「我們正經歷從歷史遺址轉為解釋歷史所在地的過程。」

而這些變化來得很快。 全球海水升溫正在加速極地冰帽融化和海平面上升，對諾曼第沿海社區構成威脅。 雷馬利說：「環境將在10年左右的時間裡出現變化」。

對於某些社區來說，這些變化已經發生。 在朱諾海灘沿岸村莊濱海格賴（Graye-sur-Mer），海水沖垮整個碉堡，當地居民擔心歷史會被潮水沖走。

然而，很少有市鎮當局準備採取行動，有些甚至認為短期內不會受到「影響」，甚至不會受到「威脅」。聖瑪麗迪蒙（Sainte-Marie-du-Mont）市長兼猶他海灘博物館館長德瓦拉維耶（Charles de Vallavieille）不同意這種觀點。

站在父親1962年創建的博物館前，德瓦拉維耶回憶起目睹退役將士返回諾曼第的情景。他說：「我看見他們朝大海揮手、落淚…這是對這片海灘的情感。」

德瓦拉維耶表示，這些遺址應該受到保護，但當地領袖能採取的行動有限。他說：「我們無權做任何事情。」 「即使這是影響整個海岸的問題，我們也得不到任何幫助，保護了一個地方，水就會流往他處。」

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