射程200公里！　法國再買最新型「飛魚飛彈」　

▲飛魚反艦飛彈。（圖／法國海軍）

記者黃聖庭／綜合報導

法國於4月向歐洲飛彈集團（MBDA）加購最新改良型飛魚反艦飛彈（Exocet），將裝備於多用途巡防艦（FREMM）、防空護衛艦（FDA），以及未來新一代護衛艦（FDI），以符合2024-2030年軍事規劃需求。

飛魚是一款高亞音速反艦飛彈，速度達0.93馬赫，重量855公斤；最新改良型MM40 block 3C可從海、空、陸不同平台發射，射程超過200公里，精準度也大幅提升，以及運用新一代電子技術強化抗干擾能力。

法國海軍表示，現有的MM40 block 3也會同步升級至block 3C版本，多用途巡防艦「亞爾薩斯號」（Alsace）也在去年9月試射成功。

飛魚飛彈最早於1970年代推出，並迅速成為多國海軍的標準裝備，主要型號包括艦載型（MM38/MM40）、空射型（AM39）和潛射型（SM39），能夠對敵方艦艇造成嚴重損害。它最著名的實戰應用於1982年的福克蘭戰爭中，阿根廷使用AM39飛魚飛彈擊沉英國皇家海軍的兩艘艦艇，突顯其威力和戰略價值。此外，1987年伊拉克空軍發射2枚飛魚飛彈擊中美軍斯塔克號護衛艦（Stark FFG-31），造成嚴重毀損。