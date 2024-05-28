找工作「實名登記金融卡」慘變人頭戶　求職女逆轉獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

女子小萍（化名）因著急找工作，沒想到卻遇上詐騙集團，對方聲稱需要「寄出金融卡實名登記購買材料」，她信以為真，結果卻害自己的帳戶淪為詐騙人頭帳戶，因而挨告。不過，台南地院法官審理之後，認為現存證據無法排除小萍也是受到詐騙才會交出帳戶資料，最終裁定無罪，全案仍可上訴。

▲小萍急著找工作，卻因為提供帳戶資料成為詐團人頭帳戶，因而吃上官司。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

檢方在判決書中主張，小萍透過網路與詐騙集團成員聯繫，並於去年3月間將自己的帳戶金融卡、密碼、網銀帳密交給詐團使用，意圖幫助詐團掩飾犯罪所得的去向；後來受害者A女接到詐團通知，誤以為個人的網路購物會員資格設定錯誤，於是聽從指示將錢匯入小萍的帳戶，損失14.9萬元。

小萍挨告之後堅決否認幫助詐團，她強調，自己是為了應徵工作，當時與許姓負責人聯繫之後，對方說必須提供金融卡實名登記購買材料，而且每張金融卡可以拿到5000元補助，她才會將帳戶資料交給對方。

台南地院法官檢視小萍與許姓負責人之間的LINE對話，發現許姓負責人向小萍介紹工作內容、薪資時，都與一般常見的徵才內容相似，後來要求提供金融卡實名登記購買材料時，還傳送了數張含有他人身分證照片的截圖，以及許姓負責人自己的身分證照片，博取小萍的信任。

法官認為，一般人對於社會事物的警覺程度因人而異，詐團手法不斷推陳出新，小萍當時急需工作，難免降低警覺性，一時思慮不周而掉入陷阱，況且依據現存證據看來，也無法排除小萍是遭到詐騙才會提供帳戶資料的可能性，最終裁定她無罪，全案仍可上訴。