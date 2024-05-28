網傳「紙本交通罰單」是詐騙　北市刑大分析兩點不合理

▲北市刑大澄清交通罰單紙本詐騙較無可能，表示釣魚簡訊騙個資刷卡居多。(圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大接獲情資，近期網傳有民眾懷疑自己收到的交通罰單是詐騙集團所偽造，倘若拿去超商繳費，錢便會直接流進詐團戶頭。聽聞此類手法，警方在第一時間出面澄清，目前國內尚未受理類似的詐騙案件，且偽造交通罰單詐騙存在包括製作交通違規資料的犯罪成本、超商代收服務的詐騙可能性等問題。

警方指出，網傳偽造交通罰單的細節，其中有2點不合理之處，首先，包括詐騙集團偽造交通違規資料的犯罪成本，相對於釣魚簡訊成本來的高，此外，利用超商代收款服務實施詐騙的可行性也偏低，請民眾切勿過度解讀，若對交通罰單存有疑義，可向舉發或裁決機關查證。

過去亦曾出現詐騙集團假冒監理所，以「罰單未繳」為名義，對不特定民眾大量發送「釣魚簡訊」的案例，這類手法透過釣魚網址連結，誘騙被害人進入假的「監理服務網」，並依指示輸入個人資料及信用卡號以繳清罰款，不少被害人不慎落入陷阱導致信用卡遭到盜刷。

北市政府警察局刑事警察大隊呼籲，若是經由「網路電信」管道（如手機簡訊、電子郵件）所收到的罰單，屬假造的可能性高，可由訊息內容附帶的網址連結、用字遣詞等細節判斷是否為詐騙。

民眾之所以能在超商繳納罰款，是因為政府機關與超商簽訂代收款契約，因此詐騙集團即使偽造繳費條碼，也無法透過超商收取款項，網傳收到「實體」紙本罰單的情形，屬詐騙可能性相對較低。

民眾對於透過網路、超商繳納各種費用習以為常，詐騙集團以此為基礎發展出詐騙劇本，民眾究竟應注意，首先，對於「任何」要求提供個人資料或付款的訊息皆應保持高度警惕，無論是網路或實體，都必須仔細閱讀繳款單的資訊，其次，養成向165查證的習慣，避免不必要的誤會與恐慌。