假檢警騙走30萬！車手搭車落跑　警衝火車站逮人...民眾以為打架

▲彰化員林警分局或車站逮捕車手。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

員林警分局村上派出所昨(27日)接獲情資，有名23歲男子用假檢警詐騙30萬元，要搭火車離開，立即前往盤查，並當場從他身上查扣現金、工作證件及手機及其他犯罪證物，有目擊民眾將逮捕過程po網留言，剛開始以為是打架，直聽到阿sir大罵「你是白癡嗎，當什麼車手」，才知道是逮車手，直呼「警方真的太帥了」。

從影片中可以看到，一名林男身穿黑色，正在排隊等著買車票，警方悄悄的從後方將他圍捕，男子雙手被拉住無法動彈，狂喊「不要拍我、不要拍我」，「你要甚麼我都給你」，也有目擊網友將車手壓制在地畫面上傳到網路社群threads，「剛開始以為在打架」，還有聽到警察大罵「當什麼車手」。

員林警分局村上派出所初步調查，是詐騙集團透過電話聯繫一名女子，假借檢警名義告知她涉及一樁洗錢案件，會前往將其逮捕，使她陷於恐懼，並派出車手向被害人拿取金融卡及密碼，該車手拿取金融卡後前往領取30萬元現金，警方現場查獲詐欺車手林男時，女子才知遭詐騙，也保住了她的辛苦錢，警詢後依詐欺案移送。

員林分局長吳詠傑強調，檢警不會以各種名義前往民眾住家代保管現金、存摺或金融卡等物品，若需傳喚出庭也會以正式傳票通知，不會以電話、簡訊或通訊軟體與民眾聯繫，提醒民眾，如發現可疑情況，請隨時撥打 110 或 165 反詐騙專線，共同打擊詐騙，保護民眾的安全和財產。