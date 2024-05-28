假的啦！「法官」來電要她投資股票　屏東嬤險遭騙192萬

▲潮州警分局員警會同邱姓阿嬤家人，成功阻詐 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣邱姓阿嬤接到一名自稱法官的電話，對方要教她投資股票大賺錢，要她到銀行提出全部存款，她信以為真，到銀行領出戶頭內全部款項192萬8439元，行員發現遇詐報警，潮州警方趕到，阿嬤還一度怪警方多事，警方聯絡其家人到場，拿出詐騙案例一再提醒，終於打消她提款念頭。

83歲邱姓阿嬤日前到潮州一家銀行辦理結清帳戶內全數金額，向行員聲稱要用來投資。機警的行員察覺有異，立即通知警方到場，讓她一度生氣，表示她接到一名自稱法官電話，對方指投資股票很好賺，要親自載她去投資股票，並要她人將自身提款卡、帳戶一併提供。警方一聽她遇詐，立即通知她的家人到場，並說明相關「假投資詐騙」的案例後，成功說服婦人，阻詐192萬8439元。

潮州警方說，近期最夯的詐騙手法「假投資詐騙」。詐騙集團透過網路社群或交友軟體主動認識被害人，並假借股票、虛擬通貨、期貨、外匯及基金等名義，吸引民眾加入LINE投資群組，初期會先讓民眾小額獲利，再以資金越多獲利越多說詞，引誘民眾加入投資網站或下載APP並投入大量資金，後續再以洗碼量不足、繳保證金、IP異常等理由拒絕出金，民眾發現帳號遭凍結或網站關閉才發現遭詐。

潮州分局長林明波呼籲大家，高獲利必定伴隨高風險，聽到「保證獲利」、「穩賺不賠」必定是詐騙，民眾應選擇自己有深入瞭解過的投資標的，不要輕信來源不明投資管道或網路連結，如遇到加「LINE」進行投資必為詐騙。希望各位年輕朋友回家多向家中年長者宣導，接到不明來電時一定要小心查證，必要時尋求家人協助，才不會誤入詐騙集團的圈套。有疑慮時請撥打反詐騙專線165或報案專線110。