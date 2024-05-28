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追星族「立法抗爭」登社群　自曝蕾絲邊：媽媽成女同志前輩

小瞳是資歷20年的追星族，她以新台幣2兆元足以買下4大南韓經紀公司諷刺法案。同志身分也使她擔心立法院黑箱，可能影響同志族群現有的權益。

▲小瞳是資歷20年的追星族，她以新台幣2兆元足以買下4大南韓經紀公司諷刺法案。同志身分也使她擔心立法院黑箱，可能影響同志族群現有的權益。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

5月21日，小瞳在立法院現場聲援的照片在社群平台被廣傳。綁著雙馬尾、一身粉藍色連身短裙的她像從追星場穿越而來，自製的手舉牌用亮銀色膠帶貼著「2兆可以買HYBE＋JYP＋YG＋SM」，反諷日前立法院國民黨團總召傅崐萁提出、遭批是2兆錢坑法案的「花東三法」，金額之大足以買下南韓4大經紀公司。

小瞳有超過20年的追星族資歷，她的現身與Threads平台近日興起「追星之前我是台灣人」的Hashtag有關，「追星族群對政治冷感，大家習慣用中國網站看偶像影片跟節目，所以我想用這個方式喚起大家的關注⋯我從幼稚園就在追星了，從追幼幼台的哥哥姊姊，後來長大一點喜歡日本文化，也會追韓團、聽韓國的獨立音樂，現在最喜歡的是台灣九人女團『薄荷水晶』。」

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她前次上街是在2018年同婚公投前夕，參與同志遊行，「我的自我認同是泛性戀，國小時同學就說我是蕾絲邊，以前我不知道那是在罵我，後來國中交了第一個女朋友才確定性向。」她在單親家庭長大，從小跟媽媽關係緊密，未料出櫃引發家庭革命。「那段時間我們關係很僵，她獨立把我養大，工作上很有野心跟抱負，我常常覺得我是不是不該被生下來？阻礙她的發展，也無法找第二春。」小瞳曾與媽媽和媽媽前男友同住，常感受自己不被接納，因為孤單，她將更多時間和心力投入追星。

醒目標語　捍衛切身權益

2019年台灣通過《司法院釋字第七四八號解釋施行法》，小瞳沒想到這條法律成為她與媽媽和解的契機。「後來我媽遇見了一個對她很好的人，是個女生⋯」她在青島東路上，一改抗議時的嚴肅表情，大笑了出來，「她2年前再婚了，比我還早利用同性婚姻這個制度結婚！我的繼母是女生，真是活久見！」原本僵持的兩人有了共通處，小瞳成為媽媽的「女同志前輩」，向媽媽解釋同志文化、戀愛交友守則等。

小瞳知道自己想守護什麼，發揮追星時學到的技能，「社運的牌很多偏醜、而且防禦力太低，但追星族做的一定要防水、引人注目，最好讓偶像在茫茫人海一眼就看到你⋯立法院發生的事很嚴重，黑箱跟擴權都會造成民主倒退，國民黨最喜歡說上任後要把同婚改回來，他們今天用黑箱方式通過法案，我們現有的權益也可能會被吃掉，我會害怕這件事情。」

小瞳，26歲，新北市，待業中


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