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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠反對「藐視國會罪」　柯文哲：是代表民進黨官員都在立院說謊？

記者袁茵／台北報導

立法院院會17、21、24日連續3天審國會改革相關法案，預計28日續審且有望三讀，但討論過程中民進黨立委肢體衝突、議事杯葛不斷，甚至屢次散播假訊息，使民眾黨主席柯文哲27日透過影片一一澄清，也質疑民進黨反對立法規定官員不能在國會說謊，是代表他們的官員都會在國會說謊嗎？

柯文哲27日晚間9時在YouTube頻道節目《柯P揪時在》，邀請民眾黨立委張啟楷一起說明國會改革法案內容。柯文哲表示，包括總統賴清德、民進黨立院黨團總召柯建銘，都曾支持總統赴立院國情報告，尤其是柯建銘更在2012年馬英九連任總統時，主張馬英九要放下身邊所慮，「勇敢面對所有問題，即問即答。」民進黨12年前沒做到的政治主張，民眾黨正在努力實現。

張啟楷談到，自己多次在立法院質詢時，遭官員實問虛答，索資要不到資料，甚至當民進黨籍的召委擔任委員會主席時，還幫著官員嗆在野黨立委，例如自己曾向公平會主委李鎂表示，如果有針對兩大外送平台合併的分析報告，請交給他一份，但擔任委員會主席的綠委邱議瑩，竟用嘲諷語氣提醒公平會「你要想清楚，報告可以送立院嗎？不要亂回答，不然又不小心就被告藐視國會了。」

▲▼民眾黨主席柯文哲與立委張啟楷談國會改革，破解民進黨各種造謠。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席柯文哲與立委張啟楷談國會改革，破解民進黨各種造謠。（圖／民眾黨提供，以下皆同）

節目中也回顧，蘇貞昌擔任行政院長時的藐視國會「名場面」，包括罵立委「在那叫什麼」、「不會像你一樣不要臉」、「吵死了」等誇張言論，讓柯文哲驚呼「了不起」。柯說，「藐視國會罪」主要是規範公務員不能在國會說謊，因為立院要判斷部會的施政對錯，要依據對方提供的資料，如果資料、備詢提供的訊息都是錯的，要怎麼評斷？

柯文哲也納悶，民進黨反對立法規定官員不能在國會說謊，是代表他們的官員都會在國會說謊嗎？張啟楷則提出國外案例，包括川普前私人律師柯恩、前奧地利總理庫爾茨，都曾在國會因虛偽證詞遭判刑，這是先進民主國家都有的法令。

聽證調查權部分，張啟楷認為民進黨在造謠，因為根本沒有「老百姓都會被叫去立院問話，講錯了就會被判刑。」事實上調查委員會成立程序相當嚴謹，過去1年平均還成立不到1個，而且牽涉隱私、機密的細節不用回答，後者若有調查必要，也會用秘密會議進行；立委若洩漏機密內容，反而會依洩密罪送辦。

立院正、副院長記名投票部分，柯文哲指出，既然地方縣市議會議長都記名投票，沒有理由中央就不能用，況且現在各黨派都採用技術性亮票，那乾脆記名投票，民進黨不要為反對而反對。

▲▼民眾黨主席柯文哲與立委張啟楷談國會改革，破解民進黨各種造謠。（圖／民眾黨提供）

對於立法過程遭疑沒有「程序正義」，張啟楷拿出資料表示，專案報告、加上法案審查，還有3次公聽會，每次都開4小時以上，6次會議總共加起來1513分鐘，何來半分鐘之說？至於「逐條審查」部分，是民進黨自己拒絕，現在反過來造謠「逐條審查被跳過」。

柯文哲認為，通過法案時採舉手表決或記名表決，民進黨不是在意用哪種方式進行，只是想透過按表決器，讓顧主席台的國民黨立委下來而已。

柯文哲也說，民進黨散布「2兆錢坑」等等假訊息煽動群眾來立院，但這次表決根本不涉及花東三法，「講的人要不要出來道歉？」竟用欺騙的說法把學生叫到街頭，「當然大陸面對台灣也會有認知作戰，但問題是今天台灣認知作戰最大的來源是民進黨，什麼花東三法、2兆錢坑根本就沒有的事，是他們自己製造出來的。」

最後，柯文哲稱，國會改革通過的法令，絕大多數都是民進黨的過去主張，「不能你在野時候提出來叫國會改革，你執政了人家提出來就說人家毀憲亂政」，還有在表決的時候，民進黨不斷提修正動議，甚至自己反對自己的修正案，相當誇張。

柯文哲總結，「後面還有憲政改革、司法改革、媒體改革，國會改革只是第一砲。」還是要回歸理性辯論，想辦法一步一步往前進，希望台灣會更好。

▲▼民眾黨主席柯文哲與立委張啟楷談國會改革，破解民進黨各種造謠。（圖／民眾黨提供）

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