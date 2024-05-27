談警察、消防員組工會！柯文哲：綠延宕議事　讓其他改革法案也受阻

▲民眾黨主席柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

新竹市「晴空匯」豪宅大樓26日晚間10點多發生火災，金山分隊消防員李詠真、周立鑫在搜救過程中，疑因面罩沾滿焦油遮擋視線，無法判斷路線在火場迷失方向，最終氧氣瓶用盡而不幸殉職。民眾黨主席柯文哲再談消防員組工會，提社會上有些人以「擔心消防員罷工」為由反對，但他認為這理由不存在，不應用情勒方式壓榨。

柯文哲27日於臉書發文指出，昨夜台灣又失去了2名打火弟兄，為了搜尋可能受困的民眾，耗盡了自己的空氣瓶，在火場中殉職，「消防員深入火場去拯救民眾，只是為了一份薪水嗎？當然不是！是消防員已經把『救人』內化成自己的使命，並以這樣的自己為榮。」

柯文哲提及，社會上有些人以「擔心消防員罷工」為由，反對消防員組工會，「我認為這個理由不存在。」因為如果不是被壓榨到無法忍受，消防員不可能走到罷工這一步，要消防員堅守崗位，應該是給予尊重和照顧，而不是用一種情勒的方式，「因為你很重要，所以你可以被壓榨」。

柯文哲認為，開放警消組工會的《工會法》草案目前正在立法院審議，社會大眾應該要知道，民進黨延宕議事的進行，不只是延宕國會五法，也讓其他需要關注、需要改革的法案，一樣受到阻礙。