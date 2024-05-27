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10歲喬治王子驚喜現身！黏老爸看球賽　撥髮耍帥如小大人

喬治王子（左）與爸爸威廉王子（右）觀看英格蘭足總盃決賽。（翻攝X@RoyallyBelle_）

▲喬治王子（左）與爸爸威廉王子（右）觀看英格蘭足總盃決賽。（翻攝X@RoyallyBelle_）

圖文／鏡週刊

英國威廉王子（Prince William）日前帶著長子喬治王子（Prince George）現身溫布利球場，觀賞英格蘭足總盃決賽。10歲的喬治王子舉手投足都像小大人，而這是英國王室因大選宣布推遲公務行程後，威廉王子首度公開露臉，因此也引起廣泛關注。

綜合英媒報導，威廉王子25日帶著喬治王子到溫布利球場看球賽，威廉王子穿深藍色西裝，搭配白襯衫和紅白藍條紋領帶；喬治王子跟爸爸穿「父子裝」同樣穿西裝，搭配藍白條紋領帶。從小就愛足球的喬治王子全神貫注看比賽，時而激動地歡呼，時而掩面，還被拍到撥頭髮的模樣，像個小大人。

英格蘭足總盃決賽最終由曼聯爆冷以2:1擊敗爭取衛冕的曼城，取得歐霸盃資格。身為英格蘭和威爾斯足協主席的威廉王子負責頒發獎盃。

10歲喬治王子驚喜現身！黏老爸看球賽　撥髮耍帥如小大人

▲喬治王子撥頭髮的舉動很像小大人。（翻攝katemiddletonprincessofwales IG）

值得一提的是，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）上週無預警宣布於7月舉行大選，為保持中立避免干預政治，白金漢宮宣布王室將推遲一系列公務活動，當中包含國王查爾斯三世自2月宣布罹癌後的首次海外訪問。紀念諾曼底登陸80週年活動會如期舉行，但其他活動如6月接見日本德仁天皇和雅子皇后的國是訪問，則需視情況再做決定。

另外，威廉王子早前因妻子凱特王妃（Kate Middleton）罹癌，暫時淡出公眾視野，近期逐漸恢復公務。他帶著喬治王子一同現身足球賽，不僅展現王室成員對足球的熱愛，也象徵他們在家庭與公務之間找到了平衡。


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