「晴空匯火警」灑水、排煙沒啟動？　專家：很多巧合一起碰到

▲新竹市晴空匯社區昨日深夜發生火警。（圖／新竹市府提供）



記者陳凱力／新竹報導

新竹名建案「豐邑晴空匯」昨(26)日深夜發生火警，2名消防隊員不幸殉職。今(27)日下午近600戶居民全數疏散完畢，住戶除了心有餘悸外，也對火警時社區設備反應提出質疑。《東森新媒體ETtoday》也訪問到一名社區經理、一名機電公司經理提出專業看法。

昨日晚間10時許，晴空匯B1的配電盤電路不明原因突然起火燃燒，當消防人員抵達現場時，只見配電盤電線管路已經起火，同時冒出濃濃黑煙。消防人員以水柱灌注的方式進行滅火，沒多久火勢受到控制。火警發生當下警鈴大響，住戶說，聽到警報聲後，就看到濃煙就隨著管路間不斷往上竄。質疑為什麼備用供電沒有啟動，讓濃煙隨著管道間一直竄。

▲從照片看來，經理認為起火處是配電盤的位置。（圖／民眾提供）



資深社區L經理表示，大樓的配電盤起火很罕見，一般大型社區地下室都有一個機房，機房內放置電力系統及相關電信設備，此外還有一個大型儲油槽，裝有柴油以供停電時備用發電機啟動。

經理說，當發生停電時，備用供電(發電機)會自動啟用，社區內的電梯、緊急照明、排煙逃生系統、抽風或抽水馬達…都會受到供電系統支持以確保不會斷電，發電機的使用時間，則視油槽大小而定，通常會是社區緊急供電的一日使用量。

類似「晴空匯」這樣的集合式建案，除了聘請保全公司做管理外，也會與機電公司簽約，付費要求機電公司每月或定期巡檢，內容包含機房以及相關設備。除了合約內的機電設備巡檢，新竹市消防局同樣會每年前往社區進行消防安檢，安檢內容包含送水口性能檢驗的「二種安檢」，及其它消防設備檢驗的「檢修申報覆查」。

▲社區的機房設會有備用供電系統(發電機)，供多久的電則視儲油槽容量而定。 （示意圖、與火警現場無關／記者陳凱力攝，下同）

「二種安檢」及「檢修申報覆查」都是一年一次，在期限內完成，本次起火的晴空匯原本預定4月要進行二種安檢，但因訊息傳達失誤，沒有安排檢查人員，所以才將檢查時間再延至6月，不過即使延到6月，都仍在規範期限內。

機電公司負責社區機電設備檢修的J經理也表示，從起火照片看來的確像是配電盤位置起火。配電盤是台電的大電進入社區後的第一個分電裝置，大電會在配電盤內進行降壓、分電，以導電管方式分成獨自一個管路，依著路徑排列再分到各住戶的獨立電錶，此時大電轉換成為小電，小電電箱中就有各戶的供電，包含此次爭議最大的電動車充電樁也是從各戶的獨立電錶分拉出來。

▲儲油槽的油管可以看剩餘油量，每個月都要進行檢查，以確保意外發生時有備無患。

經理認為，從起火位置看來充電樁根本還沒出現在配電盤，假設真是充電樁負荷過載，那理論上應該是直接跳掉，而非在配電盤位置起火。導電管、配電盤都是社區不可自行更改設備，為密封裝置，若是更動就需從外面打洞，但此舉會違反法規，並不被允許。排煙系統則因在配電盤起火時就一併燒壞，所以即使有備用供電，一樣無法啟動。

「配電盤起火雖罕見，但並非沒發生過。」經理說，配電盤中有許多零件，膠圈老化、零件固化…起火原因真的很難說。至於為何配電盤起火沒有啟動灑水機制，經理解釋大樓地下室停車場的消防灑水裝置，當遇到起火燃燒或是溫度超過70度的時就會啟動自動灑水，考量到地下室車輛停放為油類易燃物，所以法規也規定地下室消防灑水頭撒出是泡沫，而非水，不過本次起火的配電盤位置並非停車格，本來就不會設置灑水頭，只能說這次的火災，是很多個罕見巧合一起碰到。

▲▼從配電盤分出的電路會經獨立導電管配置到相應的位置。