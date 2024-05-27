　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「晴空匯火警」灑水、排煙沒啟動？　專家：很多巧合一起碰到

▲▼新竹晴空匯火警2勇消殉職，住戶疏散下撤畫面曝光。（圖／新竹市府提供）

▲新竹市晴空匯社區昨日深夜發生火警。（圖／新竹市府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹名建案「豐邑晴空匯」昨(26)日深夜發生火警，2名消防隊員不幸殉職。今(27)日下午近600戶居民全數疏散完畢，住戶除了心有餘悸外，也對火警時社區設備反應提出質疑。《東森新媒體ETtoday》也訪問到一名社區經理、一名機電公司經理提出專業看法。

昨日晚間10時許，晴空匯B1的配電盤電路不明原因突然起火燃燒，當消防人員抵達現場時，只見配電盤電線管路已經起火，同時冒出濃濃黑煙。消防人員以水柱灌注的方式進行滅火，沒多久火勢受到控制。火警發生當下警鈴大響，住戶說，聽到警報聲後，就看到濃煙就隨著管路間不斷往上竄。質疑為什麼備用供電沒有啟動，讓濃煙隨著管道間一直竄。

▲▼晴空匯火警。（圖／翻攝網路）

▲從照片看來，經理認為起火處是配電盤的位置。（圖／民眾提供）

資深社區L經理表示，大樓的配電盤起火很罕見，一般大型社區地下室都有一個機房，機房內放置電力系統及相關電信設備，此外還有一個大型儲油槽，裝有柴油以供停電時備用發電機啟動。

經理說，當發生停電時，備用供電(發電機)會自動啟用，社區內的電梯、緊急照明、排煙逃生系統、抽風或抽水馬達…都會受到供電系統支持以確保不會斷電，發電機的使用時間，則視油槽大小而定，通常會是社區緊急供電的一日使用量。

類似「晴空匯」這樣的集合式建案，除了聘請保全公司做管理外，也會與機電公司簽約，付費要求機電公司每月或定期巡檢，內容包含機房以及相關設備。除了合約內的機電設備巡檢，新竹市消防局同樣會每年前往社區進行消防安檢，安檢內容包含送水口性能檢驗的「二種安檢」，及其它消防設備檢驗的「檢修申報覆查」。

▲▼配電室、機房。（圖／記者陳凱力攝）

▲社區的機房設會有備用供電系統(發電機)，供多久的電則視儲油槽容量而定。 （示意圖、與火警現場無關／記者陳凱力攝，下同）

「二種安檢」及「檢修申報覆查」都是一年一次，在期限內完成，本次起火的晴空匯原本預定4月要進行二種安檢，但因訊息傳達失誤，沒有安排檢查人員，所以才將檢查時間再延至6月，不過即使延到6月，都仍在規範期限內。

機電公司負責社區機電設備檢修的J經理也表示，從起火照片看來的確像是配電盤位置起火。配電盤是台電的大電進入社區後的第一個分電裝置，大電會在配電盤內進行降壓、分電，以導電管方式分成獨自一個管路，依著路徑排列再分到各住戶的獨立電錶，此時大電轉換成為小電，小電電箱中就有各戶的供電，包含此次爭議最大的電動車充電樁也是從各戶的獨立電錶分拉出來。

▲▼配電室、機房。（圖／記者陳凱力攝）

▲儲油槽的油管可以看剩餘油量，每個月都要進行檢查，以確保意外發生時有備無患。

經理認為，從起火位置看來充電樁根本還沒出現在配電盤，假設真是充電樁負荷過載，那理論上應該是直接跳掉，而非在配電盤位置起火。導電管、配電盤都是社區不可自行更改設備，為密封裝置，若是更動就需從外面打洞，但此舉會違反法規，並不被允許。排煙系統則因在配電盤起火時就一併燒壞，所以即使有備用供電，一樣無法啟動。

「配電盤起火雖罕見，但並非沒發生過。」經理說，配電盤中有許多零件，膠圈老化、零件固化…起火原因真的很難說。至於為何配電盤起火沒有啟動灑水機制，經理解釋大樓地下室停車場的消防灑水裝置，當遇到起火燃燒或是溫度超過70度的時就會啟動自動灑水，考量到地下室車輛停放為油類易燃物，所以法規也規定地下室消防灑水頭撒出是泡沫，而非水，不過本次起火的配電盤位置並非停車格，本來就不會設置灑水頭，只能說這次的火災，是很多個罕見巧合一起碰到。

▲▼配電室、機房。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼從配電盤分出的電路會經獨立導電管配置到相應的位置。

▲▼配電室、機房。（圖／記者陳凱力攝）

►啟德雲梯車、吊籠神救援　網友湧進吊車大王臉書蓋樓感謝

►生日遇2勇消殉職　吊車大王心情沉痛：7千萬購超高雲梯車救災

►大樓火警2勇消殉職！現場排煙中　竹市府提醒：上班避開慈雲路段

►竹市2勇消殉職　「Mayday」後黃金10分鐘！救命器盲點難克服

►竹市晴空匯大樓火警　住戶傳「有人昏迷」！消防局說明現況

ET快訊
林庭謙爆劈腿要小三墮胎　傳正宮啦啦隊女神霖霖怒分手
蔡英文畢業一個禮拜　突發文了
獨／驚悚畫面！拖板車下國道失控翻覆　駕駛受困搶救中
2殉職勇消牌位返分隊　同仁列隊敬禮淚喊「任務結束了」
快訊／山頭火拉麵台灣首店熄燈！
晴空匯火警　專家：很多個罕見巧合一起碰到

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

帶隊官奔火場陪同招魂！隔樓梯哀痛呼喚勇消回家　天飄細雨同悲

陸籍漁船故障誤入限制海域　兩岸通力合作救援助返航

獨／驚悚影片曝！拖板車下國道失控翻覆　鐵管噴飛一地

2殉職勇消家屬捧牌位返分隊　同仁列隊敬禮淚喊「任務結束了」

竹市府追晉2殉職消防員分隊長　申請褒揚令入祀忠烈祠

「晴空匯火警」灑水、排煙沒啟動？　專家：很多巧合一起碰到

千萬小牛深夜來回飆　26歲「好心車主」：載3路人體驗貼背感

快訊／新北男獨自走山道　失足墜6米深邊坡…山友路過急報案

快訊／高雄拖板車國一匝道翻覆　鐵管噴飛一地...駕駛重傷昏迷

快訊／台中SOGO商圈旁套房1男墜5樓　頭部受傷搶救中

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

Energy小巨蛋16蹲嗨翻　星期六晚上也要跳起來！

「雷神」好萊塢摘星！「鋼鐵人」代復聯祝賀　「美國隊長」吐槽他：第2好的克里斯

因病拔牙變「：３」臉　橘貓憑食力快速膨脹！

團魂炸裂！厲旭下跪甜吻妻Ari　SJ到齊婚禮「韓庚、起範、強仁全集合」

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

媽「誦經式」唱生日歌　女兒笑容逐漸僵硬XD

道奇輸紅人苦吞4連敗！　大谷負傷奮力跑三壘打

帶隊官奔火場陪同招魂！隔樓梯哀痛呼喚勇消回家　天飄細雨同悲

陸籍漁船故障誤入限制海域　兩岸通力合作救援助返航

獨／驚悚影片曝！拖板車下國道失控翻覆　鐵管噴飛一地

2殉職勇消家屬捧牌位返分隊　同仁列隊敬禮淚喊「任務結束了」

竹市府追晉2殉職消防員分隊長　申請褒揚令入祀忠烈祠

「晴空匯火警」灑水、排煙沒啟動？　專家：很多巧合一起碰到

千萬小牛深夜來回飆　26歲「好心車主」：載3路人體驗貼背感

快訊／新北男獨自走山道　失足墜6米深邊坡…山友路過急報案

快訊／高雄拖板車國一匝道翻覆　鐵管噴飛一地...駕駛重傷昏迷

快訊／台中SOGO商圈旁套房1男墜5樓　頭部受傷搶救中

林庭謙爆劈腿要小三墮胎　傳正宮啦啦隊女神霖霖怒分手

帶隊官奔火場陪同招魂！隔樓梯哀痛呼喚勇消回家　天飄細雨同悲

陸籍漁船故障誤入限制海域　兩岸通力合作救援助返航

大溪豆干節全新升級結合蔬食集客計畫　推動健康飲食

蔣市府「不認使照註記」拚大巨蛋演唱會　搖滾區僅模擬5000人逃生有疑慮

700億預算30分過關、房屋稅暴漲　台南藍軍譏諷賴清德雙標總統

自然醒慢活祭感受臺東療癒力　照顧自己身體與心靈

獨／驚悚影片曝！拖板車下國道失控翻覆　鐵管噴飛一地

全球第一男高音佛瑞茲壓軸高歌　2024台南國際音樂節圓滿落幕

桃園大溪長年塞車成日常　市議員李柏坊提解套方案

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

社會熱門新聞

快訊／新竹消防殉職　28樓社區「百人困6小時」今早畫面曝

晴空匯豪宅165人待援！吊車大王急派180噸吊車搶救

快訊／新竹住宅大樓火警！　2消防員不幸殉職

一戶要價近6000萬！　新竹豪宅大火釀2消防員殉職

即／晴空匯仍有百餘戶受困　竹科工程師1家4口待援

2消防氣瓶耗盡急呼「Mayday」　來不及逃生倒臥樓梯亡

新竹晴空匯火警！13F住戶曝慘況：躲陽台到天亮

恐怖瞬間曝！國道自小客遭夾殺夫妻雙亡

殉職消防員背景曝！　2人經驗豐富「2度衝火場」仍遇難

返家前再看一眼…周立鑫女友心碎望向帥氣遺照

女搭大怒神頭暈嘔吐亡！母求償被駁回

2勇消設簡易靈堂...李詠真妻癱軟需人攙扶

成功嶺落跑役男找到了　軍方帶回營區

快訊／竹市大樓火警逾200人待救！上班車潮癱瘓

更多熱門

相關新聞

高空疏散畫面曝！晴空匯住戶20F搭雲梯車下撤地面

高空疏散畫面曝！晴空匯住戶20F搭雲梯車下撤地面

新竹市28層樓「豐邑晴空匯」昨（26日）晚發生火警，造成金山分隊2名消防員李詠真、周立鑫不幸殉職。351名住戶受困15小時，由於現場樓層太高，「吊車大王」胡漢龑、啟德機械起重工程公司無償出動180噸雲梯車支援，現場住戶搭乘雲梯車疏散的畫面也曝光。

即／捧牌位赴火場悲慟招魂　悲喊：詠真、立鑫回家了

即／捧牌位赴火場悲慟招魂　悲喊：詠真、立鑫回家了

網傳充電樁釀晴空匯火警　住戶對話截圖曝

網傳充電樁釀晴空匯火警　住戶對話截圖曝

351住戶全數救出　分隊長奔勇消靈堂上香

351住戶全數救出　分隊長奔勇消靈堂上香

5個月3勇消殉職！消防局追查奪命原因

5個月3勇消殉職！消防局追查奪命原因

關鍵字：

火警消防員殉職晴空匯超高樓

讀者迴響

熱門新聞

郭書瑤被點名清空包裹「怒撕公告」

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

賀軍翔案大逆轉？葛斯齊還原現場

快訊／新竹消防殉職　28樓社區「百人困6小時」今早畫面曝

晴空匯豪宅165人待援！吊車大王急派180噸吊車搶救

屋齡才9年！他曝晴空匯火警「大疑點」

郭書瑤「包裹山堆滿大廳」驚人畫面外洩！紙箱全丟門口

快訊／新竹住宅大樓火警！　2消防員不幸殉職

一戶要價近6000萬！　新竹豪宅大火釀2消防員殉職

即／晴空匯仍有百餘戶受困　竹科工程師1家4口待援

2消防氣瓶耗盡急呼「Mayday」　來不及逃生倒臥樓梯亡

新竹晴空匯火警！13F住戶曝慘況：躲陽台到天亮

恐怖瞬間曝！國道自小客遭夾殺夫妻雙亡

龜山建案還沒開賣已排爆！這1幕專家也看呆

殉職消防員背景曝！　2人經驗豐富「2度衝火場」仍遇難

更多

最夯影音

更多

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

Energy小巨蛋16蹲嗨翻　星期六晚上也要跳起來！

「雷神」好萊塢摘星！「鋼鐵人」代復聯祝賀　「美國隊長」吐槽他：第2好的克里斯

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面