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社會 社會焦點 保障人權

351住戶全數救出　分隊長奔勇消靈堂上香：你們的任務完成了

記者黃彥傑、吳佩蓁／新竹報導

新竹市東區「豐邑晴空匯」大樓昨(26日)晚10時55分許發生火警，金山分隊2名消防員李詠真、周立鑫2度衝入火場搜救時，疑因氣瓶氧氣耗盡不幸殉職。噩耗令家屬、消防同仁悲痛萬分，金山分隊長陳佳民確認現場351名住戶全數救出後，下午便趕到靈堂上香，他哽咽地說：「351個民眾我們都把他們救出來了，你們的任務已經完成了。」

▲▼金山分隊長陳佳民到靈堂上香 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲金山分隊長陳佳民到靈堂上香 。（圖／記者黃彥傑攝）

「豐邑晴空匯」351名住戶受困15小時，今下午1時10分已全數救出，完成2殉職勇消遺願。金山分隊長陳佳民完成現場搜救行動後，隨即趕赴靈堂哀悼，他在上香時哽咽地說：「351個民眾我們都把他們救出來了，你們的任務已經完成了。」

▲▼殉職勇消周立鑫以前的同事也到場哀悼 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲殉職勇消周立鑫以前的同事也到場哀悼 。（圖／記者黃彥傑攝）

曾與殉職勇消周立鑫共事的朝山分隊同仁，接獲噩耗後也到靈堂上香祭拜，神情哀戚，不發一語，哀悼致意後隨即離開。

殉職的消防員李詠真已婚，警專22期畢業，年資長達19年，長輩只剩父親健在，弟弟也是消防員，在高雄市消防局服務；周立鑫為警專27期，年資14年，未婚，父母目前都已退休，還有一名哥哥待業中，是家中唯一經濟支柱。

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