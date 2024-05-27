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社會 社會焦點 保障人權

5個月3勇消殉職！都是面罩、氣瓶出狀況　消防局追查奪命原因

▲▼不到5個月3名勇消接連殉職 。（圖／記者黃彥傑、陳凱力攝）

▲不到5個月3名勇消李詠真、周立鑫、游尚樺接連殉職 。（圖／記者黃彥傑、陳凱力攝）

記者吳佩蓁／新竹報導

新竹市「晴空匯」豪宅大樓昨(26日)晚10時55分許發生火警，金山分隊消防員李詠真、周立鑫2度衝入火場救人時，卻疑因氣瓶氧氣耗盡不幸殉職；去年底新竹縣消防局新工分隊長游尚樺，帶隊進入火場搜索，不幸受困2樓，吸入大量濃煙嗆傷昏倒在樓梯間，送醫急救仍回天乏術，短短5個月就痛失3名勇消，2起殉職原因都與面罩、氣瓶有關，令外界質疑是否涉及人為疏失，對此，新竹市消防局表示，鑑識人員今日將調查釐清火警及同仁殉職原因。

去年12月28日，新竹湖口安宅4街某移工宿舍發生火警，新竹縣消防局新工分隊、29歲分隊長游尚樺帶隊入室搶救，不料他進入2樓搜索房間時，疑似受到濃煙遮蔽、空間迷失，儘管氣瓶已經發出警報、生命呼叫器也啟動，火場外的弟兄雖聽到他的呼救卻遲遲不見他走出，直到同仁進場搶救，才發現他已經倒臥在2樓房間門口。

▲▼ 新竹勇消游尚樺英勇救出4人，卻不幸殉職 。（圖／翻攝游尚樺臉書、記者黃彥傑攝）

▲▼ 新竹勇消游尚樺英勇救出4人，卻不幸殉職 。（圖／翻攝游尚樺臉書、記者黃彥傑攝）

游尚樺被救出後全臉都被燻黑，同仁懷疑他可能因為氣瓶耗盡、吸不到氧氣，出於本能脫掉肺力閥的同時也把面罩給摘掉，才會導致被濃煙嗆昏、臉部燻黑。檢方相驗後，發現游明顯外傷，但肺部、呼吸道有大量煙粒子、碳粒沉積，初步研判是吸入濃煙窒息死亡。

▲新竹市晴空匯火警2同仁殉職。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼殉職消防員李詠真、周立鑫身上裝備布滿黑色濃煙。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲新竹市晴空匯火警2同仁殉職。（圖／記者黃彥傑翻攝）

不到5個月消防員殉職悲劇又重演，「晴空匯」社區大樓昨晚失火，疑因地下1樓管道間的電纜起火燃燒，產生大量濃煙，金山分隊消防員李詠真(39歲)、周立鑫(34歲)11時50分接獲通報8樓有民眾受困，2人受命入內搜索，不料凌晨12時15分就收到2人用無線電喊「Mayday」求救訊號，還來不及回報名字與所在位置便失去聯絡，直到40分鐘後同仁才在2、3樓間發現沒了動靜的2人。

金山分隊長陳佳民表示，找到李、周2人時，臉上雖都戴著面罩，但上面沾滿了焦油，完全看不到，尤其焦油具有黏著性，無法用手擦拭，研判2人因此失去判斷方向能力。檢方今早前往殯儀館進行相驗，初步調查2人死因為一氧化碳中毒，造成窒息呼吸性休克死亡。

消防人員殉職悲劇不斷上演，掀起外界檢討聲浪，質疑消防人員殉職原因是否涉及人為疏失？包括現場的指揮調度是否有問題？消防員裝備是否齊全？是否有掌握2人搜索動線、氣瓶時間管控、撤退機制等相關問題，對此，新竹市消防局表示內部正進行調查，是否涉及人為疏失。

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