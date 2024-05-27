竹市晴空匯大樓火警　住戶傳「有人昏迷」！消防局說明現況　

▲晴空匯目前仍在疏散中。（圖／記者黃彥傑翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市慈雲路「豐邑晴空匯」社區昨(26)日深夜發生火警，2名金山分隊的消防隊員不幸殉職。這起火警也傳出有住戶被濃煙嗆傷，目前還在昏迷中，新竹市消防局也對此做出回應。

新竹市消防局表示，昨日發生火警後第一時間已疏散約20人，但由於濃煙隨著管道間不斷往樓上竄，許多住戶也嚇得紛紛撥119求救。由於現場火勢很快控制，因此除了第一時間自行逃生的住戶外，都是由消防人員前往各樓層逐一敲門將住戶帶出疏散。

起火的是慈雲路上知名建案「晴空匯」，該社區屋齡9年，為28層樓高建築，分為ABCD共4棟大樓，總戶數為579戶，其中ABC棟一層共有6戶、2部電梯、2座逃生梯，發生火警的D棟則一層4戶，同樣有2部電梯、2座逃生梯。

▲消防局表示，昨日送醫的民眾多為預防性送醫，並沒有嚴重個案。 （圖／新竹市政府表示）

救護車昨日也在現場待命，不少住戶反映吸入濃煙，119也馬上採取預防性送醫，將患者分別送往台大、馬偕及中醫大進行治療。由於昨日情況混亂，大量住戶疏散救護車根本不夠用，因此預防送醫的民眾為3、4、5等多人一台車送醫，目前消防局尚無法彙整確切的送醫資料。

消防局表示，目前只能粗估數十名民眾預防性送醫，當下疏散的民眾都不嚴重，都能自行上車，目前院方回報也僅一民眾「覺得有點喘」，不清楚「昏迷」傳言由何而來。