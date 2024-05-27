網傳充電樁釀晴空匯火警！住戶對話截圖曝　消防局：今晚8點公布

▲晴空匯大樓火警，起火點位於B1放置電纜線的管道間配電盤。（圖／記者楊永盛攝）



記者陳凱力、黃資真／新竹報導

新竹市東區「豐邑晴空匯」26日深夜10時55分發生火警，勇消李詠真(39歲)、周立鑫(34歲)不幸殉職，火調人員仍在釐清起火原因。網路上卻有自稱住戶的人表示，原因是有住戶擅裝電動車充電樁走火。新竹市消防局回應，目前尚無法證實，但今晚會公布初判的起火原因。

網路流傳一則疑似是住戶群組內部對話，訊息提及「晴空匯D棟，電動車充電發生管道間濃煙與火災」，晚間10時55分火災發生、11時55分火勢控制，進行殘火處理等消防資訊；更有住戶提到此次火警就是充電樁電線走火造成，但大廈公告「初判為受電箱引接線路火災，排除充電樁線路火警」，起火原因霧裡看花。

▲▼網路流傳住戶的對話紀錄。（圖／記者陳凱力翻攝）



一名住戶控訴，正常是跟管委會申請充電樁，卻有住戶被刁難，而且一開始講好是表後拉電，後來改成EMS，當時就有傳說突然更改是因為被台電禁止，「我覺得最奇怪的就是，如果住戶申請充電樁，會覺得（管委會）有特定推薦使用廠商，如果沒用他們表格申請的話，送件會很慢很久。」而且管理充電樁的不是主委，是之前的副主委，令他們相當不解。

據了解，起火點位於地下1樓放電纜線的管道間配電盤，在蓋大樓時就是封死狀態，而充電樁是從各用戶的電錶另外拉出來，並非裝在管道間內。不過，消防局表示，目前詳細起火原因仍在釐清中，今晚8點會公布初步調查結果。