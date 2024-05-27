中日領袖峰會！岸田提台海穩定重要性　李強：台灣是中國利益紅線

▲ 岸田與李強26日於首爾首次舉行正式會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中日韓領袖26日齊聚南韓首爾，展開為期2天的會議。中國國務院總理李強與日本首相岸田文雄首度舉行雙邊會談，同意推動兩國戰略互惠關係，促進解決懸宕問題，但在台海、中國軍事活動及福島核處理水相關議題上仍存在分歧。

《共同社》報導，李強與岸田去年9月出席印尼一場國際會議時曾經交談，26日則是首度正式會談。岸田在會中對台灣周邊軍情動向表示，「台灣海峽和平與穩定對國際社會極為重要」；李強則回應，「台灣問題是中國核心利益中的核心，也是一條紅線」。

岸田也對中國在日本周邊的軍事活動表達嚴重關切，要求立即撤除在日本專屬經濟區（EEZ）內發現的中國浮標，也希望中方早日釋放被關押中國的日本公民。

他提議，擴大利用部長級日中經濟高層對話與高級別人文交流磋商機制進行合作，呼籲協調恢復進口日本牛肉，還提出希望恢復日本人短期赴華免簽措施，李強對此則提及歷史問題的重要性。

中日對日本排放福島第一核電廠核處理水問題存在分歧，岸田要求中方立即取消暫停進口日本水產的報復措施，但李強稱「核污染水」排海問題事關全人類健康，希望日方在安排長期國際監測等方面「進一步拿出誠意和建設性態度」，雙方達成共識將加速核處理水相關工作層面磋商。

兩人的會談持續約1小時，岸田稱日中關係穩定不僅對雙方有益，也有益於地區及國際社會；李強則稱希望努力建構具建設性及穩定的中日關係。