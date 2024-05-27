指控中國外交部說謊？尹錫悅未表態「一個中國」　疑中國惡意解讀

▲南韓總統尹錫悅、中國總理李強26日進行會談。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅昨（26）日下午迎接中國總理李強的到來，兩人進行韓中雙邊會談，事後南韓、中國皆以兩人會談為基礎發表聲明稿。中方聲稱，尹錫悅堅持「一個中國」原則、且沒有改變；然而韓媒卻發現，韓方的聲明稿從頭到尾並未出現和台海有關的內容，懷疑中國惡意曲解外國領導人談話內容。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，尹錫悅、李強結束會談後，南韓總統辦公室和中國外交部各自針對兩人會談發布新聞稿，中國外交部稱「韓方堅持『一個中國』原則，這一立場沒有改變」，此一說法出爐後旋即引起外交爭議，因為韓方認為尹錫悅談到台灣海峽和平穩定重要性的話題時，並未作出上述表態，懷疑中國嚴重外交失禮。

針對是否被逼著表態承認「一個中國」，南韓外交部關係人士今（27）日表示，「我國（南韓）政府自從1992年韓中建交以來，皆維持『尊重一個中國的立場』，此次會談上也有類似的發言，尹錫悅總統強調，『台灣海峽和平穩定無論是對韓半島（朝鮮半島）亦或是東北亞的和平繁榮，皆相當重要』。」

《紐西斯通訊社》實際比對南韓總統辦公室、中國外交部發出的尹李會談聲明，發現雖然中國外交部在聲明中寫道「韓方堅持『一個中國』原則，這一立場沒有改變」，然而回過頭來觀察南韓方的聲明，儘管南韓政府的聲明早先一步刊出，內文卻從未提到尹錫悅曾說過堅持「一個中國」立場。

報導分析，從過去的會談中可以發現，各國在擬定聲明時，只會將自己國家所關注的重要議題放進內文中，而中國顯然是將其視為核心利益的「台灣問題」放進內文，至於南韓則未特別提到台灣問題。

針對中國外交部的行徑，一旦南韓外交部的說明屬實，則恐將坐實中國外交部刻意曲解南韓領導人發言的看法。考量到台灣問題的敏感度，中方的做法對於韓方而言恐構成外交上的失禮。

另外，《紐西斯通訊社》也觀察中國國務院針對李強和日本首相岸田文雄會談時所整理出的聲明，發現內文並未提到岸田文雄強調「堅持『一個中國』原則」。