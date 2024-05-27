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蓮舫正式宣布參選東京都知事　記者會批自民黨涉貪：重置小池都政

▲▼日本立憲民主黨的參議員蓮舫27日宣布參選東京都知事。圖為2022年7月蓮舫慶祝勝選東京港區選區的參議員。（資料照／達志影像／美聯社）

▲日本立憲民主黨參議員蓮舫27日下午正式宣布參選東京都知事。圖為2022年7月蓮舫慶祝勝選東京港區選區的參議員。（資料照／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本立憲民主黨的台日混血參議員蓮舫27日下午在黨本部召開記者會，正式宣布即將參選7月7日的東京都知事選舉。56歲的蓮舫在記者會上表示，她將站在「重置小池都政」的最前線。此前，東京的71歲現任知事小池百合子也已經宣布參選，爭取她的第3次任期。

根據共同社、《每日新聞》等日媒報導，蓮舫在記者會上強調，她認為現在日本國政的當務之急，是要解決自民黨引發的秘密資金議員、政治與金錢的問題。

她表示，自己曾在國會和預算委員會多次向首相岸田文雄提出質問，也在參議院政治倫理審查會上向涉及未申報政治獻金的議員、安倍派幹部的議員世耕弘成提問。然而蓮舫說，他們答辯稱「不記得了」，彷彿是其他人的事一樣，感受不到必須認真改革的態度，這讓她感到非常憤怒。

因此蓮舫宣布，「我，蓮舫，將參加今年夏天預定的東京都知事選舉。」她說，日本人民的呼聲很明確，「他們希望重置（reset）幫助陷入政治獻金醜聞的自民黨並為其政治續命的小池都政。我的使命是站在最前線。」

報導稱，立憲民主黨和日本共產黨已經與市民團體多次開會，以選定對抗現任東京都知事小池百合子的競爭候選人。據稱27日下午在選定會議中，已將蓮舫參議員確定推舉為兩黨統一的候選人，預計可能以無黨籍身分參選。

蓮舫在2004年參議院選舉中在東京選區首次當選，如今已經連任至第4屆。現任的小池百合子都知事已確定將尋求連任第3次任期，自民黨和公明黨有意和她合作。此外，廣島縣安藝高田市的市長41歲石丸伸二市長也已經宣布參選，預計這次都知事選舉將出現由各政黨各自支援的候選人對決的局面。

►►►台日混血參議員蓮舫將競選東京都知事　與小池百合子形成「女性對決」

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