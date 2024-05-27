　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

TVBS民調／賴清德520演說53%民眾滿意　49%認為兩岸關係不變

▲▼520總統就職典禮,總統賴清德發表就職演說。（圖／記者李毓康攝）

▲總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德於520宣示就職發表演說，內容受到國內外媒體關注。根據「TVBS民意調查中心」今（27日）最新調查結果顯示，超過半數民眾有看賴清德總統520就職演說，其中53%表示滿意，28%不滿意，19%沒意見，相較105年前總統蔡英文首任就職演說，有68%民眾表示滿意，賴清德「滿意度較低」。針對「未來兩岸關係」調查，結果近半數49%民眾認為會和現在差不多，30%認為會變壞。

TVBS民意調查顯示，有52%民眾表示有看到或聽到賴總統就職演說，與105年政黨輪替，前總統蔡英文發表首任就職演說時相較，比例低7個百分點。進一步詢問知道演說內容的民眾，滿不滿意賴總統的就職演說？結果顯示，有53%民眾表示滿意，高於28%不滿意，另外19%沒有表示意見。相較於105年時，前總統蔡英文首任的就職演說時，有68%民眾表示滿意，賴總統就職演說「滿意度較低」。

▼TVBS針對賴清德演說民調。（圖／翻攝TVBS民調）

▲▼TVBS針對賴清德演說民調。（圖／翻攝TVBS民調）

TVBS民意調查「民眾對賴清德信任度」，結果有47%表示信任，當中23%非常信任，24%還算信任，高於34%不信任，另外20%沒有表示意見。而對於「賴清德未來施政」，44%民眾表示有信心，當中23%非常有信心，21%還算有信心，但也有37%表示沒有信心，有18%民眾未表示意見，略低於105年蔡英文上任時的53%有信心。

▼TVBS針對賴清德演說民調。（圖／翻攝TVBS民調）

▲▼TVBS針對賴清德演說民調。（圖／翻攝TVBS民調）

TVBS民意調查「未來兩岸關係」，結果近半數49%民眾認為會和現在差不多，30%認為會變壞，僅5%認為會變好，16%則表示無法判斷。與前總統蔡英文105年就職時54%相較，認為關係差不多的民眾低了5個百分點，而認為會變壞的民眾與蔡英文時期的17%，則高出一成以上。整體而言，民眾對賴清德總統處理兩岸關係有信心的比例，略高於沒有信心，但較蔡前總統上任時低。

特別的是，TVBS民意調查「賴總統對兩岸互不隸屬說法」，對此說法，有64%民眾表示支持，當中39%非常支持，25%還算支持，遠高於22%不支持，另外14%民眾沒有表示意見，可能與民眾認為兩岸目前實際上是分治狀態有關。

本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於113年5月20日至24日晚間18：30至22：00，共接觸1109位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為195位，拒訪率為17.6%，最後成功訪問有效樣本914位（市話448、手機466），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

ET快訊
高空疏散畫面曝！　晴空匯351人20F搭雲梯車
快訊／捧牌位招魂　妻子、女友悲喊：詠真、立鑫回家了
啟德雲梯車、吊籠神救援　網友湧進吊車大王臉書蓋樓感謝
快訊／國5雪隧北上追撞事故！回堵長達16km
冷氣做防水「像奶油亂砸」　師傅強硬回1句！全場炸鍋
住戶傳充電樁釀晴空匯火警！　消防局：今晚8點公布
等不到林淑芬一句道歉！麥玉珍正式提告　黃國昌陪同
黑鮪魚價崩！「1片10元」台北也吃得到

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

卓榮泰慰勉世衛行動團　向世界分享台灣經驗

TVBS民調／賴清德520演說53%民眾滿意　49%認為兩岸關係不變

趙少康酸：賴清德把總統當黨主席當！　愛台灣變成「害台灣」

評卓榮泰斷「青鳥」求生　凌濤狠酸：不鼓勵集會就是否定柯建銘

國會改革陽光政治　傅崐萁：改革已經到了最後一哩路

爆陳瑩用「藐視國會罪」轟官員　葉元之：嘴巴說不要身體很誠實

麥考爾：小心不要跨越中國紅線　否則將帶來災難性的戰爭

法律學者聯合發聲！　 盼「國會改革法案」退回委員會再議

賴清德推崇雷根「實力帶來和平」　見美訪團談保衛家園

徐老師來了！解釋「反質詢」　徐巧芯：答復不得超過質詢範圍外

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

Energy小巨蛋16蹲嗨翻　星期六晚上也要跳起來！

「雷神」好萊塢摘星！「鋼鐵人」代復聯祝賀　「美國隊長」吐槽他：第2好的克里斯

因病拔牙變「：３」臉　橘貓憑食力快速膨脹！

團魂炸裂！厲旭下跪甜吻妻Ari　SJ到齊婚禮「韓庚、起範、強仁全集合」

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

媽「誦經式」唱生日歌　女兒笑容逐漸僵硬XD

道奇輸紅人苦吞4連敗！　大谷負傷奮力跑三壘打

卓榮泰慰勉世衛行動團　向世界分享台灣經驗

TVBS民調／賴清德520演說53%民眾滿意　49%認為兩岸關係不變

趙少康酸：賴清德把總統當黨主席當！　愛台灣變成「害台灣」

評卓榮泰斷「青鳥」求生　凌濤狠酸：不鼓勵集會就是否定柯建銘

國會改革陽光政治　傅崐萁：改革已經到了最後一哩路

爆陳瑩用「藐視國會罪」轟官員　葉元之：嘴巴說不要身體很誠實

麥考爾：小心不要跨越中國紅線　否則將帶來災難性的戰爭

法律學者聯合發聲！　 盼「國會改革法案」退回委員會再議

賴清德推崇雷根「實力帶來和平」　見美訪團談保衛家園

徐老師來了！解釋「反質詢」　徐巧芯：答復不得超過質詢範圍外

伊朗公開總統墜機細節！遇雲層「30秒後失聯」　搜救畫面首曝

清潔阿姨病逝仍打掃社區！她清晨被「鬼遮眼」苦勸：祢該下班了

北韓洗腦神曲讚揚金正恩「偉大的父親」　南韓全面封鎖了

飼主晚回家「肩膀黏一條貓貓蟲」　歪頭撒嬌羨煞千人：心都融化了

花蓮海洋公園6月重新開幕！壽星免費玩　必看最新人魚秀

卓榮泰慰勉世衛行動團　向世界分享台灣經驗

快訊／台中SOGO商圈旁套房1男墜5樓　頭部受傷搶救中

黑狗身穿「導護背心」目送學生上課！　路人瞬間萌暈：眼神超專注

香港「垃圾袋收費」政策被罵翻！港府緊急喊卡：8成民眾都反對

安格斯12星座一周運勢5／27～6／2　處女乘風破浪、天秤情花朵朵開

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

政治熱門新聞

不滿賴清德喊諒解藝人　周玉蔻曝電話號碼：直接打到總統府、黨部

五月天、蔡依林喊「我們中國」　賴清德盼國人體諒

郭正亮揭韓國瑜「受了嚴重的傷」　批：台灣民主怎麼墮落成這樣

綠營高市黨部主委出爐！黃文益當選

綠盼坐下來談　白：不會再進院長室

國防部估2031年可徵役男僅剩7.4萬人

台灣民意基金會：84.6%反廢死

蕭旭岑憂「馬英九第一個被吊路燈」　曝蔡英文曾主動釋維安善意

最新縣市長施政滿意度出爐！　盧秀燕蟬聯五星、蔣萬安奪進步獎

麥考爾：別跨越中國紅線　否則將帶來戰爭

遠見雜誌「施政滿意度」8年來新高　陳其邁曝心情

黃嗆賴：你在當「民進黨的總統」？

快訊／麥玉珍淚喊要林淑芬道歉　否則提告

綠議員喊參加青鳥行動　詹江村揭盜圖酸：妳跑去香港幹嘛？

更多熱門

相關新聞

趙少康酸：賴清德把總統當黨主席當！　愛台灣變成「害台灣」

趙少康酸：賴清德把總統當黨主席當！　愛台灣變成「害台灣」

總統賴清德520就任後，對外兩岸矛盾升溫，對內立法院「國會改革法案」，議場衝突不斷。對此，中廣前董事長趙少康今（27日）表示，賴清德把總統當民進黨主席當，甘於當「民進黨總統」，只討好40%的死忠支持者，民主不是民進黨的專利，「愛台灣」更不能只靠一張嘴，反而變成「害台灣」，用行動守護台灣的民主，只在賴清德的一念之間。

課金公嬤挺青年抗議立法院　傅崐萁諷：民進黨出錢包吃又包玩

課金公嬤挺青年抗議立法院　傅崐萁諷：民進黨出錢包吃又包玩

不滿賴清德喊諒解藝人　周玉蔻曝電話號碼：直接打到總統府、黨部

不滿賴清德喊諒解藝人　周玉蔻曝電話號碼：直接打到總統府、黨部

黃嗆賴：你在當「民進黨的總統」？

黃嗆賴：你在當「民進黨的總統」？

蕭旭岑憂「馬英九第一個被吊路燈」　曝蔡英文曾主動釋維安善意

蕭旭岑憂「馬英九第一個被吊路燈」　曝蔡英文曾主動釋維安善意

關鍵字：

蔡英文賴清德520就職演說兩岸TVBS

讀者迴響

熱門新聞

郭書瑤被點名清空包裹「怒撕公告」

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

賀軍翔案大逆轉？葛斯齊還原現場

快訊／新竹消防殉職　28樓社區「百人困6小時」今早畫面曝

晴空匯豪宅165人待援！吊車大王急派180噸吊車搶救

屋齡才9年！他曝晴空匯火警「大疑點」

郭書瑤「包裹山堆滿大廳」驚人畫面外洩！紙箱全丟門口

快訊／新竹住宅大樓火警！　2消防員不幸殉職

一戶要價近6000萬！　新竹豪宅大火釀2消防員殉職

即／晴空匯仍有百餘戶受困　竹科工程師1家4口待援

2消防氣瓶耗盡急呼「Mayday」　來不及逃生倒臥樓梯亡

新竹晴空匯火警！13F住戶曝慘況：躲陽台到天亮

龜山建案還沒開賣已排爆！這1幕專家也看呆

殉職消防員背景曝！　2人經驗豐富「2度衝火場」仍遇難

郭書瑤管理費「擺爛1年不繳」！不甩法院催討

更多

最夯影音

更多

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

Energy小巨蛋16蹲嗨翻　星期六晚上也要跳起來！

「雷神」好萊塢摘星！「鋼鐵人」代復聯祝賀　「美國隊長」吐槽他：第2好的克里斯

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面