TVBS民調／賴清德520演說53%民眾滿意　49%認為兩岸關係不變

▲總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德於520宣示就職發表演說，內容受到國內外媒體關注。根據「TVBS民意調查中心」今（27日）最新調查結果顯示，超過半數民眾有看賴清德總統520就職演說，其中53%表示滿意，28%不滿意，19%沒意見，相較105年前總統蔡英文首任就職演說，有68%民眾表示滿意，賴清德「滿意度較低」。針對「未來兩岸關係」調查，結果近半數49%民眾認為會和現在差不多，30%認為會變壞。

TVBS民意調查顯示，有52%民眾表示有看到或聽到賴總統就職演說，與105年政黨輪替，前總統蔡英文發表首任就職演說時相較，比例低7個百分點。進一步詢問知道演說內容的民眾，滿不滿意賴總統的就職演說？結果顯示，有53%民眾表示滿意，高於28%不滿意，另外19%沒有表示意見。相較於105年時，前總統蔡英文首任的就職演說時，有68%民眾表示滿意，賴總統就職演說「滿意度較低」。

▼TVBS針對賴清德演說民調。（圖／翻攝TVBS民調）

TVBS民意調查「民眾對賴清德信任度」，結果有47%表示信任，當中23%非常信任，24%還算信任，高於34%不信任，另外20%沒有表示意見。而對於「賴清德未來施政」，44%民眾表示有信心，當中23%非常有信心，21%還算有信心，但也有37%表示沒有信心，有18%民眾未表示意見，略低於105年蔡英文上任時的53%有信心。

▼TVBS針對賴清德演說民調。（圖／翻攝TVBS民調）

TVBS民意調查「未來兩岸關係」，結果近半數49%民眾認為會和現在差不多，30%認為會變壞，僅5%認為會變好，16%則表示無法判斷。與前總統蔡英文105年就職時54%相較，認為關係差不多的民眾低了5個百分點，而認為會變壞的民眾與蔡英文時期的17%，則高出一成以上。整體而言，民眾對賴清德總統處理兩岸關係有信心的比例，略高於沒有信心，但較蔡前總統上任時低。

特別的是，TVBS民意調查「賴總統對兩岸互不隸屬說法」，對此說法，有64%民眾表示支持，當中39%非常支持，25%還算支持，遠高於22%不支持，另外14%民眾沒有表示意見，可能與民眾認為兩岸目前實際上是分治狀態有關。

本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於113年5月20日至24日晚間18：30至22：00，共接觸1109位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為195位，拒訪率為17.6%，最後成功訪問有效樣本914位（市話448、手機466），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。