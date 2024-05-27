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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

700億預算30分過關、房屋稅暴漲　台南藍軍譏諷賴清德雙標總統

▲「程序正義？雙標總統？立委謝龍介、台南市議會國民黨團27日聯袂召開記者會，砲怒轟總統賴清德雙標。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「程序正義？雙標總統？立委謝龍介、台南市議會國民黨團27日聯袂召開記者會，砲怒轟總統賴清德雙標。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

「程序正義？雙標總統？立委謝龍介、台南市議會國民黨團27日聯袂召開記者會，砲怒轟總統賴清德雙標，當年賴清德市長任內，700億預算30分過關，現在當了總統卻說立院國會改革，要遵守程序正義！市議會國民黨團批評賴清德是雙標總統。

台南市議會國民黨團指出，國會改革五法都是民進黨當年所提，現在打架、造謠抹紅，阻擾國會改革，民進黨怕甚麼？怕快篩、疫苗、雞蛋、爐碴、太陽光電等，中央和地方官商勾結的黑金弊案全被揭發，怕民進黨一堆人因貪汙要被關嗎？賴清德身為總統居然鼓勵學生抗議，真正有格、尊重程序正義的全民總統會這樣做嗎？

國會改革的亂象，讓藍軍支持者非常憤怒，基層聲音如海水般湧入各議員服務處，要求藍軍硬起來，立法委員謝龍介特別和台南市議會國民黨團聯手召開『無格總統、政治騙徒』記者會，書記長許至椿、蔡育輝、王家貞、林燕祝、盧崑福、曾培雅、林美燕、蔡宗豪等議員共同出席。

謝龍介表示，從政以來不論在台南或台北，他都認真扮演監督制衡角色，現在他跟藍白所有委員，為了國會改革五法全力在立法院衝刺，柯建銘當年要馬英九到立法院進行國情報告，林佳龍要求訂定藐視國會法案，立法院調查權當年也是柯建銘等人提案。

謝龍介說，誰知換了民進黨賴清德當總統，全都髮夾彎，全都昨是今非，國民黨為何要堅持推動國會改革五法？因為在民進黨執政之下，監察院形同虛設，民進黨政務官被彈劾，全部都被否決，只要有綠色黨政保證沒事，這就是民進黨所謂的愛台灣，民進黨阻攔國會改革怕甚麼？難道要民進黨官員不貪污、不官商勾結有這麼難嗎？

許至椿說，民進黨昨是今非大家心中都有一把尺，賴清德當了總統就雙標，當年林佳龍說沒有國會調查權，立法院就像沒有牙齒的老虎，現在民進黨反對甚麼？民進黨執政後黑箱作業官商勾結，無人監督，黨團支持國會改革，請民進黨不要口是心非，不要造謠扭曲事實。

蔡育輝播放影片指出，2014年10月9日賴清德時任台南市長，台南市議會10秒通過一項預算，7百多億元預算包裹表決，短短30分鐘就過關，完全沒有程序正義，寫下中華民國地方制度史上最黑暗的一天。

蔡育輝說，根據台南市議會各種委員會設置辦法第8條和第 16條規定，『預算審查由大會交付聯席會議逐條審議，聯席會議召開需有議員半數以上出席，依前項規定審議過程，如遇有爭議，應即召開政黨協商，無法取得共識時，該局處預算延後審議』，賴清德總統這麼重視程序正義，當年可曾對違反程序正義的包裹表決預算黑歷史，提出任何批評，現在是選輸了不甘願嗎？

盧崑福說，當年他同額競選所以代表國民黨團固守議會，怎知民進黨議員甲動28人架住他1人，短短30分鐘就通過賴清德市長7百多億元的年度預算，民進黨最會玩多數霸凌，賴清德總統市說一套做一套，怕立法院改革，是怕明天會進法院嗎？請年輕人不要被騙了，大家不想知道疫苗為何被封存30年嗎？珍愛台灣就要支持國會改革。

王家貞表示，提想賴清德台南市賴清德的起家厝，賴清德在台南做了多少違反民主法治程序和正義的事，把法治規定視為無物，現在賴總統要多設尊重少數，想想賴清德當年在台南何曾尊重過少數？現在民進黨指使年輕人走上街頭，根本就沒資格談改革，請民進黨知所進退，為台灣樹立典範。

林燕祝說，賴清德在台南市長任內何曾尊重過程序正義？2百多天不進議會備詢，導致1百多位台南鄉親因登革熱死亡，還不准他們申請國賠，房屋稅也是一樣，不顧鄉親和在野議員強烈反對就是暴漲房屋稅還回溯15年，導致民怨滔天，現在當總統才剛上任就鼓勵年輕人為了國會改革走上街頭，請問賴清德是民進黨的主席還是全民的總統？

曾培雅說，民進黨真是昨是今非，總統真無格，請年輕人走上街頭前要先了解真相，不是民進黨說甚麼就跟著走，不要西瓜偎大邊。

蔡宗豪表示，國會改革是為了抓弊，民進黨怕甚麼？台南力暘光電91億元的圖利案，中央和地方官員都在說謊，若國會有調查權，民進黨還敢這樣貪汙嗎？這些都是人民的血汗錢，請民進黨不要雙標，把國會改革抹紅成中共下指導棋，相信年輕人是理性的，有判斷能力的，大家會支持國會改革成功，民進黨貪汙將無所遁形。

林美燕說，民進黨執政想讓人民知道的事就會公開，貪贓枉法不想讓人民知道的事就封存，現在立法院國會改革就是要求解風疫苗等弊案，相信家長會支持，年輕朋友更會支持國會改革！

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